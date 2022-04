Cavandoli (Lega): “Asili in tutti i quartieri”

“Nel Comune di Parma ci sono 1.164 bimbi in lista d’attesa per avere un posto nei servizi per l’infanzia: è un numero che deve preoccupare, la prossima amministrazione dovrà investire molto di più in questo settore e programmare investimenti e convenzioni.

Non è solo una questione di posti: non si può chiedere a genitori che lavorano di attraversare tutta Parma due volte al giorno nelle ore di punta perché i loro figli hanno trovato posto in un quartiere dall’altra parte della città.

Così non si aiuta il protagonismo delle donne sul lavoro, visto che ancora oggi la gran parte dei carichi familiari spetta a loro, e non si fa nulla per incrementare la natalità che nel nostro Paese è in saldo decisamente negativo.

Solo lo scorso dicembre la maggioranza di Pizzarotti ha bocciato una mozione della Lega al bilancio 2022 che chiedeva di garantire ai parmigiani servizi di asili nido e scuole per l’infanzia in ogni quartiere offrendo posti, anche in convenzione, in numero sufficiente e vicini al luogo di residenza o di lavoro.

Ennesima prova di un disinteresse per i problemi quotidiani delle famiglie che in questi 10 anni è stato più che evidente. Sarà compito della prossima amministrazione dare le risposte ai bisogni dei cittadini che l’amministrazione di Pizzarotti e Guerra ha sempre negato.”

Così Laura Cavandoli, consigliere comunale della Lega.