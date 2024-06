Cavandoli (Lega): “Barriere antirumore ferrovia a Parma grazie al ministro Salvini”

“A Parma procedono i lavori di consolidamento per l’installazione delle nuove barriere antirumore lungo le linee ferroviarie Milano-Bologna e Parma-Brescia.

Le barriere si svilupperanno da via Toscana per una lunghezza di circa 3 km fino all’altezza di via Berna, garantendo il contenimento dei rumori di transito dei treni e migliorando la vivibilità della zona circostante.

Le barriere costituiscono anche un presidio di sicurezza per cittadini e utenti grazie al consolidamento del terrapieno che sostiene la linea ferroviaria, e impediranno l’accesso ai binari.

L’intervento fa parte insieme ad altri di una serie di lavori del valore complessivo di circa 25 milioni di euro, ed è finanziato interamente da Rete Ferroviaria Italiana.

