Cavandoli (Lega): “Gli incidenti lavoro sono bollettino di guerra”. Giampaolo Lavagetto: “Invertire la tendenza”

“Gli infortuni sul lavoro non guardano il calendario e non si fermano nemmeno il 1° Maggio. Solidarietà e un sentito augurio di pronta guarigione ai tre operai rimasti feriti stamattina a Fidenza (Pr) a causa di un’esplosione avvenuta in un’azienda di produzione di oggetti di vetro. Politica e istituzioni devono fare di più su prevenzione, formazione e rispetto delle regole nei luoghi di lavoro. Quest’anno, gli incidenti mortali sono addirittura aumentati del 2%. Un dato allarmante sul quale occorre intervenire urgentemente. Questo bollettino di guerra quotidiano va assolutamente fermato”.

Lo dichiara la deputata parmigiana della Lega Laura Cavandoli.

“Gli ultimi dati a Parma ci parlano di un aumento degli infortuni sul lavoro e di una maggior disoccupazione femminile: sono aspetti su cui la nuova amministrazione dovrà dare risposte concrete, non solo in occasione del Primo Maggio, ma ogni giorno. C’è bisogno di invertire la tendenza negativa e garantire una maggior sicurezza negli ambienti di lavoro, con politiche di prevenzione, formazione e rispetto delle regole”. Lo dichiara il candidato sindaco di Per Parma 2032 Giampaolo Lavagetto.