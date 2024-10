Cavandoli (Lega): “In città e provincia volano gli stracci nel PD e dimenticano le necessità dei cittadini”

“Le critiche della consigliera comunale e provinciale PD Carrillo al neo presidente della provincia del suo partito spiegano bene come il pd sia più interessato alle poltrone che ad amministrare. Fadda non si preoccupa di confrontarsi con i consiglieri della sua maggioranza e addirittura viene accusato di non avere uno staff concordato con il partito. Insomma, critiche degne della politica più vecchia e bassa, sollevate peraltro da una dei più giovani consiglieri che a Parma fa parte della maggioranza che sostiene Guerra.

Ma anche nella maggioranza di Parma non si contano più i contrasti interni. Dopo i voti negativi per l’aeroporto, la bandiera palestinese esposta dal Municipio da parte di alcuni consiglieri, la carenza di quorum per le modifiche statutarie, ora Effetto Parma – componente che esprime l’assessore al bilancio e sport Bosi – ‘pare’ espellere il consigliere Salzano. È stato, infatti, diffuso un comunicato stampa – che di certo non può da solo modificare il gruppo consigliare – in cui vengono censurati una serie di comportamenti. Dopo l’astensione nell’ultimo consiglio, vedremo cosa succederà il prossimo lunedì per la nuova variazione di bilancio.

Intanto la città è ferma e abbandonata a se stessa: la sicurezza, il degrado, le piste ciclabili e la viabilità stanno diventando problemi sempre più importanti per i parmigiani mentre il Pd pensa alle proprie poltrone. Serve più serietà, rispetto ed attenzione ai cittadini e alla loro quotidianità come la Lega ha sempre chiesto”.



Così la deputata della Lega Laura Cavandoli, capogruppo in consiglio comunale a Parma