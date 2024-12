Cavandoli (Lega): “Per il Sole 24 ore Parma precipita al 26° posto, pesa il problema sicurezza”

“L’indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita nei territori delle città italiane nel 2024 vede la Provincia di Parma precipitare dalla 11° alla 26° posizione della classifica.

A pesare come un macigno è ancora una volta il problema della sicurezza in città che influisce negativamente su tutta la provincia. In città si registrano ormai quotidianamente eventi come aggressioni ed episodi di violenza soprattutto nel centro storico, sempre più imprevedibili quanto frequenti. Parma è all’80° posto su 107 per giustizia e sicurezza a riprova di una situazione di degrado, vandalismo e microcriminalità chiara a tutti i parmigiani, ma non all’Amministrazione comunale che continua a negare il problema.

Del resto peggiorano anche tutti gli altri indicatori, con un picco negativo alla voce ricchezza e consumi che ci vede scivolare al 42° posto, dopo un anno in cui la Lega ha denunciato più volte la desertificazione commerciale del centro città, legata anch’essa al degrado di alcune zone, ma anche alle chiusure e limitazioni al traffico veicolare che Sindaco e Giunta continuano a incentivare.

Già dal bilancio del Comune la Lega chiederà di porre rimedio al problema della sicurezza con maggiori controlli, impianti di videosorveglianza e agenti di polizia locale più attrezzati, per garantire l’incolumità di cittadini, commercianti e turisti.

Vogliamo imprimere un cambiamento al lento e inesorabile declino della qualità della vita a Parma, che la classifica stilata dal Sole 24 Ore ha impietosamente certificato”.

Così Laura Cavandoli deputata e capogruppo della Lega in consiglio comunale a Parma