Cena dei Mille: brindisi con il Consorzio tutela vini dop Colli di Parma

Giunta alla sua quinta edizione, la Cena de Mille rappresenta un appuntamento irrinunciabile, celebrando nel centro storico di Parma l’eccellenza enogastronomica italiana.

Con il coinvolgimento di chef di fama internazionale, come Davide Oldani, che firmerà il primo piatto e il maestro della pasticceria Iginio Massari, che concluderà la serata con un trionfo di dolcezza, l’edizione 2024 si preannuncia come un’esperienza di gusto imperdibile.

La serata si aprirà, come da tradizione, con un raffinato aperitivo che vedrà protagonisti i prodotti delle filiere d’eccellenza del territorio, curato da Parma Quality Restaurants e impreziosito dai vini dei Colli di Parma. Anche quest’anno, la proposta enologica del Consorzio tutela vini doc Colli di Parma sarà uno dei momenti di punta, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.

Il Consorzio sarà presente con quattro postazioni dedicate: due affidate ai sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier per la degustazione dei vini e due gestite direttamente dal Consorzio, dove verrà proposto il Malva Spritz, una rivisitazione del classico cocktail da aperitivo. A base di Malvasia di Parma, la regina indiscussa dei vini parmensi, questo cocktail esalterà la versatilità della Malvasia, simbolo indiscusso del dinamismo enologico del territorio.

La Malvasia di Parma non è solo un’eccellenza, ma una vera e propria icona dell’enologia locale che il Consorzio, da anni, si impegna a promuovere e valorizzare. “La nostra Malvasia è profondamente legata alla storia e alla cultura del nostro territorio”, afferma il presidente del Consorzio, Tommaso Moroni Zucchi. “Il Consorzio lavora con impegno affinché questo vino riceva il riconoscimento che merita. Ci auguriamo che, in futuro, la Malvasia possa accompagnare con orgoglio un piatto di portata di questa prestigiosa Cena, consacrandosi definitivamente come la Bollicina di Parma.”

Accanto alla Malvasia, sarà presente una ricca selezione di vini dei Colli di Parma. I vini spazieranno dagli spumanti, ai bianchi e rosati, offrendo agli ospiti un’esperienza di degustazione che unisce innovazione e tradizione e racconta la qualità del terroir parmense.

Le cantine partecipanti all’edizione 2024 includono nomi di prestigio come Amadei, Cantine Moroni Zucchi, Il Poggio, Lamoretti, Oinoe, Palazzo e Scartazza, che metteranno a disposizione una selezione di vini appositamente scelti per accompagnare le eccellenze gastronomiche della Food Valley.

Tra i vini presenti: Iole Spumante Rosé Brut (Ca’ Nova), Parmigianino Malvasia Spumante (Il Poggio), Sauvignon Spumante Brut (Lamoretti), Malvasia Dop Colli di Parma(Scartazza), Cerioli X Brut Colli di Parma Spumante (Oinoe) e molti altri, rappresentativi del territorio.

La Cena dei Mille, patrocinata dalle principali istituzioni locali come il Comune di Parma e la Regione Emilia-Romagna, è un evento di portata nazionale che celebra la cultura gastronomica e vitivinicola del territorio. La partecipazione del Consorzio tutela vini doc Colli di Parma a questo evento prestigioso sottolinea l’importanza della tradizione vitivinicola parmense e il suo impegno costante nella valorizzazione e promozione dei vini locali.

Attraverso la raffinatezza dei suoi vini e l’innovazione portata dalla Mixology, il Consorzio è pronto a offrire ai partecipanti un’esperienza unica, rendendo l’aperitivo della Cena dei Mille un preludio speciale a una delle serate più attese dell’anno.