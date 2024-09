Chiusura Festival del Prosciutto con le masterclass della Strada del Prosciutto

Con gli appuntamenti del secondo fine settimana di settembre, si è conclusa la XXVII edizione del Festival del Prosciutto di Parma, un evento che ha celebrato il ricco patrimonio enogastronomico della Food Valley.

La Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, fedele alla sua missione di valorizzare le eccellenze locali, ha riconfermato il proprio ruolo di guida d’eccellenza, offrendo ai visitatori un’esperienza unica legata ai prodotti che rappresenta.

Durante il secondo weekend della manifestazione, la Strada ha proposto al pubblico due masterclass di grande richiamo, tenutesi presso la Prosciutteria di Piazza Garibaldi, con il tema “Il Po arriva a Langhirano”. Queste degustazioni hanno proposto un viaggio attraverso i sapori unici del Prosciutto di Parma DOP, in abbinamento ad altre eccellenze del territorio come il Culatello di Zibello DOP, il Salame di Felino IGP ed il Salame della Bassa Parmense, creando un’esperienza sensoriale apprezzata da tutti i partecipanti. Ad accompagnare questi pregiati salumi, sono stati selezionati vini di grande qualità provenienti dalle aziende vitivinicole associate alla Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma: Fortana della Cantina Bergamaschi (casa vinicola unica ospite della manifestazione), Lambrusco della Cantina Cerdelli e le Malvasie Frizzanti di Azienda La Bandina e Lamoretti, proposte perfette per bilanciare la dolcezza e la delicatezza del Prosciutto di Parma.

Gli appuntamenti del secondo weekend hanno rappresentato il perfetto coronamento della partecipazione della Strada al Festival, attirando un pubblico numeroso e appassionato. Le masterclass hanno permesso ai visitatori di scoprire non solo le sfumature organolettiche dei prodotti tipici, ma anche il loro profondo legame con il territorio, valorizzando la tradizione secolare che si cela dietro ogni assaggio.

La Strada del Prosciutto e dei Vini dei Colli di Parma, con il suo ricco calendario di eventi, ha dimostrato ancora una volta di essere un punto di riferimento per la promozione delle eccellenze del territorio parmense. Ogni appuntamento, dal primo al secondo weekend del Festival, ha offerto un’esperienza immersiva, coinvolgendo i partecipanti in un viaggio unico nel gusto e nelle tradizioni della Food Valley.

“La nostra partecipazione al Festival del Prosciutto di Parma si è conclusa con grande soddisfazione. Abbiamo avuto l’opportunità di far scoprire ai visitatori i prodotti che meglio rappresentano la nostra terra e di consolidare il nostro ruolo di guida d’eccellenza nel panorama enogastronomico locale”, afferma Mauro Lamoretti, Presidente della Strada.

Con la chiusura della XXVII edizione del Festival del Prosciutto, si conferma ancora una volta l’importanza di queste manifestazioni per la valorizzazione del territorio e delle sue produzioni tipiche.

Un ringraziamento speciale va a tutti i visitatori, ai partner, agli organizzatori ed all’Amministrazione del Comune di Langhirano, che hanno reso possibile il successo di questa serie di degustazioni, tra i sapori unici del territorio.

Nella terra del gusto, l’esperienza si fa Strada.