Cimitero di Basilicanova, conclusi i lavori di restyling

Nei giorni scorsi sono stati conclusi i lavori di restyling della parte vecchia del cimitero di Basilicanova, iniziati nel mese di ottobre.

L’intervento ha riguardato il rifacimento della pavimentazione del viale centrale e la cordolatura dei quattro campi di inumazione. L’importo dei lavori, eseguiti dall’impresa Cavatorta, si aggira sui 42mila euro complessivi.

Durante tutta la durata dei lavori l’accesso al cimitero è stato garantito attraverso il cancello pedonale e il cancello della parte nuova, mentre era stato inibito l’accesso al vialone della parte vecchia e ai campi di inumazione oggetto dei lavori.

Il termine dei lavori, inizialmente previsto per la fine di novembre, è slittato a causa delle condizioni atmosferiche e della sospensione del cantiere in occasione delle celebrazioni per la ricorrenza dei defunti.

“Si completa così anche la riqualificazione del cimitero di Basilicanova. Un intervento che si inserisce nel percorso progettuale iniziato con il cimitero di Montechiarugolo e che ha interessato o prossimamente interesserà tutti i luoghi di ricordo del Comune. Sono spazi importanti, custodi della memoria dei nostri cari e della collettività ed è un nostro obiettivo quello di renderli sempre più belli e accoglienti.” – Daniele Friggeri, Sindaco di Montechiarugolo.

“Come annunciato, proseguono i lavori di restyling dei nostri cimiteri. Basilicanova, in particolare, era quello che aveva la necessità di un intervento più importante. Dopo i lavori di tinteggiatura, già realizzati, abbiamo sistemato le aree campi e rifatto il viale che dal cancello principale porta alla Cappella, dando così maggiore decoro. Per noi i luoghi della memoria sono importanti, così come per i nostri cittadini. Un passo alla volta gli interventi riqualificheranno tutti e cinque i cimiteri.” – Paolo Schianchi, Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Montechiarugolo.