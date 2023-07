“Cinema sotto le stelle” a San Polo e Torrile: dal 12 luglio al 2 agosto 4 appuntamenti gratuiti

Torna l’iniziativa “Cinema sotto le stelle” nel territorio comunale di Torrile. In programma quattro appuntamenti – tutti ad ingresso gratuito con inizio alle 21.15 – dal 12 luglio al 2 agosto grazie all’organizzazione del Comune di Torrile in collaborazione con circolo Il Portico ed il sostegno economico dell’azienda “Fepa SpA” con sede a San Polo di Torrile.

“Il cinema sotto le stelle è un appuntamento sempre molto atteso dalla nostra cittadinanza – spiegano il sindaco di Torrile Alessandro Fadda e l’assessora alla Cultura Lucia Frasanni – perché è momento di incontro e di socialità per tante persone. La novità di quest’anno è che le proiezioni di San Polo si terranno in piazza Repubblica, proprio nel cuore del paese, mentre gli appuntamenti di Torrile sono confermati nell’area del circolo Il Portico grazie alla collaborazione con l’attivissimo staff del circolo. Anche quest’anno abbiamo pensato ad un calendario variegato con proposte un po’ per tutte le età al fine di coinvolgere tutti i nostri cittadini. Ringraziamo tutti coloro – associazioni, volontari e sponsor – che rendono possibili questi quattro appuntamenti”.

“Sosteniamo l’iniziativa ‘Cinema sotto le stelle’ – aggiunge Fausto Ferretti, amministratore delegato di Fepa SpA – con l’intento di condividere momenti di svago e divertimento con bambini e famiglie del territorio di Torrile, nel quale la nostra azienda è fortemente radicata e, nel tempo, ha costruito un solido rapporto di fiducia e collaborazione”.

Si parte mercoledì 12 luglio in piazza Repubblica a San Polo (in occasione di “Cinema sotto le stelle” chiusa al traffico dalle 20.30 alle 23.30) con “La ragazza di Stillwater” che racconta di Bill, un operatore di piattaforme petrolifere dell’Oklahoma, che si reca a Marsiglia per dimostrare che sua figlia, in prigione per un crimine che non ha commesso, è innocente.

Mercoledì 19 luglio, sempre in piazza Repubblica a San Polo, proiezione di “Maleficent 2”: la principessa Aurora è cresciuta, il suo matrimonio e la sua incoronazione sono imminenti. La regina Ingrith, però, riesce a risvegliare in Malefica il suo lato peggiore, mettendo a rischio la pace nella brughiera.

Mercoledì 26 luglio, al circolo Il Portico, proiezione di “No time to die”: dopo aver lasciato i servizi segreti, l’agente 007 Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter gli chiede aiuto.

Infine, mercoledì 2 agosto, proiezione conclusiva a Il Portico con “Toy Story 4”: Woody, Buzz Lightyear e il resto della banda si imbarcano in una nuova avventura in compagnia dell’ultimo arrivato nella stanza di Bonnie: Forky. Durante il viaggio, vecchi e nuovi amici contribuiscono a creare momenti magici.

INGRESSO LIBERO PER TUTTI GLI SPETTACOLI