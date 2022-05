Cittadella, Giampaolo Lavagetto: le proposte del gruppo “Per Parma 2032”

Tante persone all’incontro “Alberi e Città” in Cittadella – organizzato dal Comitato “Cittadella per Parma” insieme alla lista civica “Per Parma 2032” – con l’arboricoltore Stefano Lorenzi di ETW. Si è parlato di convivenza tra alberi e uomo, ma anche di progetti concreti per il Parco: dai presenti anche tante domande e curiosità.

“Per riqualificare questo Parco – ha spiegato l’esperto – serve effettuare una permeabilità dell’asfalto e poi lavorare sulla decompattazione del terreno, essendo un parco molto frequentato questa procedura serve per far prendere aria alle radici e rendere il terreno meno duro“. Tra le altre proposte, che confluiranno nel programma del candidato sindaco Giampaolo Lavagetto, anche mantenere la parte organica del taglio sul terreno ed utilizzarla come concime cippato e posticipare il primo taglio del prati dopo la fioritura per far fiorire le erbe e aiutare gli impollinatori. “Per la Cittadella – conclude Lorenzi – servono scelte coraggiose, ad esempio anche una chiusura temporanea di alcune aree che permetta una miglior cura e preservazione del terreno“. “Ringrazio il Comitato Cittadella per aver organizzato l’incontro. La Cittadella è un parco che va preservato e una manutenzione adeguata, seguendo i consigli degli esperti, sarà tra le priorità della mia agenda di Sindaco“, conclude Giampaolo Lavagetto.