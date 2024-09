Cna al Festival del Prosciutto di Parma con “Manu Facta Art” dal 6 all’8 settembre

Cna Agroalimentare sarà presente con Manu Facta Art alla XXVII edizione del Festival del Prosciutto di Parma, l’atteso evento che celebra una delle più importanti eccellenze gastronomiche del nostro territorio.

Non sarà solo un semplice stand, ma un vero e proprio ristorante-dispensa, dove i visitatori potranno immergersi in un’esperienza unica e degustare le creazioni gastronomiche di maestri artigiani che hanno dedicato la loro vita alla scelta delle materie prime e alla valorizzazione di una produzione genuina e a km zero. Manu Facta Art è un’iniziativa che va oltre la semplice degustazione.

È un tributo alla tradizione artigiana, un invito a riscoprire il valore delle cose fatte con cura e passione.

Oltre a pranzare, cenare e fare deliziose merende durante il giorno, sarà possibile acquistare i prodotti direttamente dalle aziende artigianali partecipanti al progetto.

Tra i presenti: Birrificio Biologico Zuker, 50 Bio, Prosciuttificio Fratelli Verduri, È Pane, VIVI Ferments, Azienda Agricola La Caslen’na, Pasticceria I Portici, Montanari Salumi.

Durante il Festival sarà, inoltre, presente un ulteriore spazio dedicato a Pieghe Perfette, il gruppo di professionisti di CNA Benessere e Sanità di Parma, che proporrà l’iniziativa “La beneficenza rende belli”, nello stand dedicato all’associazione di volontariato The Angels Valparma ODV che sostiene l’Oncologia di Parma.

Con un’offerta minima di 15 euro, i visitatori dello stand potranno scegliere tra: taglio capelli, piega, acconciature raccolte, massaggi alla testa, trattamenti olistici, makeup, extension, consulenza tricologica, trattamento kobido hair, benessere cute, capello e viso.

Il ricavato delle due giornate verrà devoluto all’associazione The Angels Valparma ODV a sostegno del progetto “Un’onda per il tuo Benessere” presso il Centro Cure Progressive di Langhirano.