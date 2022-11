Coldiretti: un laboratorio didattico sull’olio per gli studenti del Bocchialini

Prosegue anche quest’anno la sinergia tra Coldiretti Donne Impresa Parma e l’Istituto Tecnico Agrario Bocchialini di Parma, già avviata con successo negli scorsi anni per la formazione degli studenti.

In occasione della festa dell’olio extra vergine di oliva al Mercato di Campagna Amica a Parma si è tenuto un laboratorio didattico per i 30 alunni di due classi terze del Bocchialini nell’ambito del nuovo progetto educativo per le scuole “Acqua terra, sole. Gli elementi del buon cibo e dell’agricoltura sostenibile”, promosso da Coldiretti Donne Impresa e Coldidattica.

L’esperienza didattica ha visto un laboratorio agronomico condotto dal Dott. Giuseppe Benini, Tecnico Coldiretti qualità e sviluppo e Referente per CAB Terre di Brisighella (RA), sull’olio evo di Brisighella Dop denominato Brisighello e sull’olio evo monocultivar Coratina a cura di Rossella Gazzillo dell’Azienda Gazzillo Riccardo di Andria (BA).

I ragazzi hanno appreso le diverse fasi di lavorazione dalla raccolta al confezionamento, le peculiarità di ogni singolo olio Evo e come riconoscere, prestando attenzione all’etichetta, gli oli evo di qualità, ricchi di sostanze polifenoliche antiossidanti fondamentali per il nostro benessere.

E’ seguita una degustazione guidata per scoprire sotto il profilo sensoriale tutti i segreti di questi due pregiati oli.

Al termine della mattinata gli studenti, accompagnati dalle Referente provinciale Coldiretti per il progetto scuole Paola Ferrari, hanno visitato il Mercato di Campagna Amica per conoscere da vicino la stagionalità dei prodotti e apprendere dalla viva voce dei produttori agricoli la storia di alcune tra le produzioni tipiche del territorio, in primis il Parmigiano Reggiano.