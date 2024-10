Collecchio e Sala Baganza: tornano i corsi di ginnastica per anziani

La forma fisica non ha età, con i corsi di ginnastica per anziani organizzati a Collecchio e Sala Baganza da Azienda Pedemontana sociale. Corsi che a Sala Baganza sono estesi anche agli adulti over 45.

A Collecchio l’attività motoria, organizzata in collaborazione con A.S.D. Galaxy Volley, si svolgerà al Palasport “L. Leoni” (Via Don Minzoni, 14). Le lezioni, da un’ora ciascuna, prenderanno il via il 15 ottobre 2024 e proseguiranno ogni martedì e giovedì fino al 29 maggio 2025 su due turni, dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 9.30 alle 10.30, con le consuete interruzioni in occasione delle festività.

Per informazioni e iscrizioni occorre rivolgersi allo Sportello di Pedemontana sociale di Collecchio (Piazza della Repubblica, 1 – Tel. 0521 301239) aperto al pubblico il lunedì e martedì, dalle 9 alle 13 e il giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

La quota di iscrizione, invariata rispetto allo scorso anno, è di 125 euro e potrà essere versata agli Sportelli di Banca Intesa dell’Agenzia di Collecchio, all’interno del Centro commerciale di viale Pertini 1, oppure con bancomat o carta di credito direttamente allo Sportello di Pedemontana sociale. All’atto dell’iscrizione occorrerà compilare l’apposito modulo e presentare il certificato medico per idoneità all’attività sportiva non agonistica.

A Sala Baganza, invece, i corsi per mantenersi in forma sono organizzati in collaborazione con Zeus Fitness Center e inizieranno nell’omonima palestra, in via Provinciale numero 4, dal 22 ottobre 2024. Sono previste 50 lezioni su tre turni, con la possibilità, nel caso in cui dovessero esserci ulteriori iscrizioni, di organizzare altri due turni.

Il primo corso sarà il martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 15.30; il secondo il martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 16.30; il terzo turno il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 16.30. Gli eventuali due turni aggiuntivi saranno il mercoledì e venerdì, dalle 14.30 alle 15.30, e il martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 16.30.

Il costo di ogni corso è di 140 euro, di cui 70 dovranno essere versati all’atto dell’iscrizione, che dovrà essere effettuata allo Sportello di Pedemontana sociale di Sala Baganza presso il Centro per le Famiglie (Via Vittorio Emanuele II, 36 – Tel. 0521 331350), aperto il lunedì, dalle 14 alle 17.30, il martedì, dalle 8.30 alle 13.30 e il giovedì’, dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14 alle 16.30.