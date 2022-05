Collecchio: l’iniziativa “multe morali” in collaborazione con la Polizia Locale

Dalla teoria alla pratica: i bambini che partecipano al Piedibus di Collecchio hanno percorso il tratto che li porta a scuola con in tasca una dotazione di ‘multe morali’ pronte a scattare in flagranza di trasgressione, capitanati dall’agente della Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense Serena Gandini e dall’Assessore alla Scuola Michela Comani.

L’iniziativa rappresenta l’esito finale di un progetto avviato intorno alla metà dell’anno scolastico, quando i giovanissimi viaggiatori del Piedibus sono stati protagonisti di un incontro mirato a far conoscere le regole per muoversi in sicurezza nel traffico e l’importanza di rispettarle.

Nel dettaglio, la stessa Polizia Locale aveva chiarito come utilizzare il marciapiede, la pista ciclabile e quella ciclopedonale, come attraversare la strada e come camminare in strade sprovviste di marciapiede.

Nell’occasione era stato riservato uno spazio per spiegare come si parcheggia, a seguito del quale i bambini, dotati di blocchetti, avrebbero avuto l’opportunità di assegnare una ‘multa morale’ agli automobilisti indisciplinati.

“Nonostante le difficoltà dettate dalla pandemia, che hanno condizionato anche lo scorso inverno” spiega l’Assessore Comani “siamo riusciti a concludere il programma del progetto con la sua fase pratica, senz’altro la più attesa ed entusiasmante per le bambine e i bambini presenti, tutti molto partecipi”.

“Ringrazio nuovamente la disponibilità della Polizia Locale e specificatamente dell’agente Gandini per l’attenzione e la capacità di coinvolgimento dimostrate durante le tre mattinate sulle tre diverse linee del Piedibus” aggiunge la Comani “e posso garantire fin da ora la ripresa di questo e di altri progetti mirati dal prossimo anno scolastico”.