Colorno, si allaccia abusivamente alla rete elettrica: arrestato 29enne

I Carabinieri di Colorno, al termine di un’articolata attività d’indagine, hanno tratto in arresto un 29enne, straniero, presunto responsabili di furto aggravato di energia elettrica.

Due giorni fa una pattuglia dei Carabinieri di Colorno, impegnata in un servizio perlustrativo del territorio, nel transitare in via Roma nel Comune di Colorno notavano che da una finestra di una casa evidentemente disabitata si intravedeva una luce.

Ritenendo che l’immobile potesse essere occupato illegalmente, da una o più persone, i Carabinieri di Colorno, organizzato celermente un dispositivo adeguato composto da tre pattuglie, hanno fatto irruzione all’interno dello stabile.

In una stanza a piano terra i militari sorprendevano il 29enne, straniero, già noto ai Carabinieri poiché coinvolto in alcuni fatti reato accaduti nel territorio di Colorno.

Dopo un rapido sopralluogo i Carabinieri verificavano che l’appartamento occupato del 29enne, era dotato di energia elettrica che permetteva il funzionamento di alcune lampadine e di un frigorifero. A questo punto i militari richiedevano l’intervento del personale di E-Distribuzione SPA per le verifiche tecniche di specifica competenza.

Nello specifico, i tecnici di E-Distribuzione hanno riscontrato un prelievo irregolare di energia elettrica, in quanto il contatore attestato nell’abitazione, risultava allo stato “cessato” ed era presente un allaccio abusivo che permetteva di bypassarlo così da avere una fornitura di energia elettrica gratuita.

Dopo il sopralluogo, il personale di E-Distribuzione eliminava il bypass facendo cessare così la fornitura di energia elettrica all’abitazione, rimettendo in sicurezza l’impianto.

Al termine dei doverosi riscontri effettuati il 29enne, gravato da alcune segnalazioni di polizia per vari reati, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato dichiarato in stato di arresto poiché ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica.

Il magistrato di turno disponeva che l’arrestato venisse trattenuto temporaneamente presso le celle di sicurezza del Comando Compagnia Carabinieri di Fidenza, in attesa di rito direttissimo. Il giudice al termine dell’udienza ha convalidato l’arresto ed ha applicato nei confronti del 29enne la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Colorno.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma