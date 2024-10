Il Comandante regionale Generale Massimo Zuccher visita il Comando Provinciale Carabinieri di Parma

Giovedì mattina, ricevuto dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Parma, Colonnello Andrea Pagliaro, il Generale di divisione Massimo Zuccher, Comandante della Legione Carabinieri ’Emilia Romagna’, ha fatto visita al Palazzo Ducale, sede del Comando Provinciale Carabinieri di Parma, dove erano presenti tutti gli Ufficiali nonché una nutrita rappresentanza di comandanti di stazione e militari della provincia nonché i componenti dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Parma. Il Generale ha salutato i suoi collaboratori in vista dell’imminente trasferimento a Roma, per ricoprire il prestigioso incarico di Capo di stato maggiore del Comando Carabinieri tutela forestale, ambientale e agroalimentare.

L’alto ufficiale ha rivolto ai Carabinieri presenti un saluto e ha espresso il suo ringraziamento per l’impegno e la dedizione con cui i militari dell’Arma svolgono quotidianamente il loro servizio in favore delle comunità ed ha augurato a tutti i militari un futuro ricco di soddisfazioni personali e professionali.

Il Generale ha sottolineato come questo impegno svolto giorno dopo giorno ha portato al raggiungimento da parte dei Carabinieri di Parma, di risultati operativi estremamente positivi, con un decremento del 15% per quanto riguarda le rapine e del 10%per quanto riguarda i furti.

Nella splendida cornice del salone “degli uccelli” del Palazzo Ducale ha poi a consegnato alcuni attestati di merito in favore dei militari in forza al Comando Provinciale di Parma, distintisi in particolari attività di servizio.

Un Encomio Semplice è stato concesso al Tenente Colonnello Domenico Giuseppe Sacchetti, al Luogotenente Domenico Paduano e al Brigadiere Gianfranco D’Auria, rispettivamente Comandante ed addetti Nucleo Investigativo del Comando Provinciale che al termine di un prolungato inseguimento terminato ad Arezzo traevano in arresto un pericoloso evaso, responsabile del tentato omicidio della moglie. 6-7 maggio 2024.

Encomio semplice concesso al Maresciallo Maggiore Filippo Collana, Comandante della stazione Carabinieri di Colorno, al Maresciallo Ordinario Alessandro Stanzione e al Vice Brigadiere Davide Di Bella, addetti alla stazione di Colorno che a seguito di una articolata attività investigativa hanno arresto i tre autori di rapina in danno di un anziano del posto. Colorno 9 marzo 22 aprile 2024.