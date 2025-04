Operativa la Disability Manager del Comune di Parma per l’inclusione e il benessere lavorativo

Diventa pienamente operativa la nuova figura professionale della Disability Manager, introdotta dal Comune di Parma, che ha completato il percorso di formazione specifica. Inserita nella Struttura Operativa Inclusione Persone con Disabilità – Settore Sociale, avrà il compito di garantire ambienti di lavoro sempre più accessibili, inclusivi e rispettosi delle diversità.

Il Disability Manager rappresenta un professionista che promuove attivamente le pari opportunità e l’inclusione nei luoghi di lavoro. La sua istituzione nel Comune di Parma risponde a un preciso impegno previsto nelle linee di mandato dell’Amministrazione, volto a costruire un ambiente di lavoro più accessibile e inclusivo per tutte e tutti.

La figura del Disability Manager fa parte della Struttura Operativa Inclusione Persone con Disabilità, creata per offrire un supporto più concreto alle persone con disabilità e alle loro famiglie. Il team si occupa di inserimento lavorativo, abitare indipendente, monitoraggio dei servizi socio-sanitari e sostegno alle funzioni genitoriali.

Con questa nomina, il Comune di Parma rinnova il proprio impegno per una pubblica amministrazione moderna, inclusiva e capace di rispondere ai bisogni delle lavoratrici e dei lavoratori.

Il ruolo è ricoperto da Lorenza Carboni che diventa così referente per le persone con disabilità dipendenti dell’amministrazione comunale, supportandole nell’inserimento e nella gestione di eventuali problematiche lavorative. Si occupa di garantire l’accessibilità degli spazi, prevenire barriere architettoniche e culturali, monitorare il benessere delle persone con disabilità e proporre soluzioni per migliorare l’inclusività. Inoltre, fornisce consulenza al personale dell’amministrazione sui temi dell’accessibilità, con il supporto di servizi sanitari e associazioni locali.

“La figura del Disability Manager si inserisce nelle politiche di inclusione che l’Amministrazione sta portando avanti con molta convinzione – ha commentato il Sindaco Michele Guerra. Si tratta di politiche che beneficiano di un confronto costante e quotidiano con le associazioni e che ci aiutano sia a costruire un ente migliore, sia a cambiare il volto della città, a partire dalla lettura che ne viene data dalle persone che sperimentano, ogni giorno, l’accessibilità degli spazi. Sono sicuro che Lorenza Carboni potrà fare un ottimo lavoro, continuando a mantenere stretta questa relazione – fondamentale per l’Amministrazione – con tutte le realtà impegnate in questo ambito”.

“Con l’introduzione della figura della Disability Manager – ha dichiarato Ettore Brianti, Assessore alle Politiche Sociali – il Comune di Parma compie un passo concreto verso un modello di amministrazione sempre più inclusivo e attento ai diritti di tutte e di tutti. La presenza di Lorenza Carboni rappresenta non solo un supporto essenziale per le persone con disabilità, ma anche un valore aggiunto per l’intera organizzazione, perché un ambiente di lavoro accessibile è un ambiente migliore per tutte e tutti. Siamo convinti che investire nell’inclusione significhi investire nella qualità dei servizi, nella coesione sociale e in un futuro più giusto e partecipato”.

La presenza del Disability Manager apporta benefici significativi all’intera organizzazione, promuovendo una cultura di rispetto delle diversità e delle pari opportunità. Migliora il benessere dei lavoratori, favorisce ambienti di lavoro più accessibili e valorizza il contributo di ciascuno, rafforzando coesione, efficienza e la reputazione dell’ente pubblico, con un approccio sempre più inclusivo.