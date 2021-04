Comitato Cittadella Futura: “La risposta del Consiglio Comunale accoglie in sostanza le nostre tesi, ora dalle parole si passi ai fatti”

Il Comitato Cittadella Futura ha ricevuto contestualmente alla pubblicazione sulla stampa un documento articolato del Presidente del Consiglio Comunale Alessandro Tassi Carboni in risposta alla petizione che gli era stata consegnata ufficialmente il 16 dicembre scorso a nome di quasi 4.000 cittadini (3.256 firme su carta, più 656 firme simboliche sulla petizione online).

Proprio in rappresentanza di tutti questi cittadini, il Comitato ha richiesto che la risposta fosse in forma scritta e non con modalità di riunione online, con presenza della stampa, come inizialmente proposto dal Presidente Tassi Carboni: senza conoscere preventivante il documento il Comitato non avrebbe potuto esprimere riscontri e osservazioni.

Il Comitato prende atto del formale riconoscimento del suo impegno come espressione di cittadinanza attiva, per sensibilizzare l’Amministrazione Comunale sulle aspettative della comunità per gli interventi e gli usi relativi al Parco.

La risposta del Presidente, in analogia a quanto sostenuto dal Comitato, ribadisce che il Parco della Cittadella, pur necessitando di continue cure, rappresenta un unicum dove gli aspetti ambientali, paesaggistici, morfologici, architettonici e sociali si sono stratificati nel tempo trovando un magico equilibrio tale da eleggerlo a ‘luogo del cuore’ della nostra città e ne riconosce il valore monumentale e la sua principale vocazione sportiva-ricreativa con la necessità di disegnare un perimetro di usi compatibili alla salvaguardia delle vocazioni stabilite e dei valori presenti.

Lo stesso documento ufficiale rileva che “alcune funzioni alle quali il Parco è adibito da tempo hanno fatto emergere dei livelli di criticità tali da renderle incompatibili con il contesto; in particolare l’allestimento di strutture a copertura del manto erboso per lunghi periodi, la necessità di accesso da parte di numerosi mezzi pesanti, i forti impatti sulla matrice traffico, acustica ed inquinamento luminoso (ad esempio Luna Park Estivo) producono effetti non più sostenibili; si chiede quindi, riservandosi di agire per via regolamentare, una diversa collocazione di tali manifestazioni”. Un primo effetto concreto di queste importanti dichiarazioni dovrebbe essere la coerente scelta di allestire, già da quest’anno, il Luna Park estivo in un luogo idoneo per operatori e fruitori, ma diverso dalla Cittadella.

Dall’attenzione e dal lavoro del Consiglio Comunale sul tema Cittadella è derivato un documento che sostiene in linea generale quasi tutte le richieste del Comitato e ne recepisce le motivazioni. A questo punto la cittadinanza si attende che alle parole seguano i fatti.

Ad oggi non è ancora stato pubblicato il nuovo progetto di restyling della Cittadella e non ci sono quindi certezze che le richieste dei cittadini siano state anche solo parzialmente accolte, ne’ quale sia la destinazione definitiva scelta per il gioco bimbi e i campi da basket. Resta infine non chiaro l’orientamento della Giunta rispetto agli eventi da ospitare nel Parco.

Lo stesso Presidente del Consiglio Comunale, al termine del documento, rimanda, infatti, “alla successiva definizione degli opportuni livelli di progettazione richiedendo che tali approfondimenti, corredati dei conseguenti dati economici, avvengano in coerenza ai principi sopra esposti e garantendo, nel contempo, un adeguato livello di confronto con i portatori di interessi e lo stesso Consiglio Comunale”, facendo esplicito riferimento come esempio alla collocazione delle attrezzature ludiche e sportive.

Il Comitato, nel ringraziare per l’attenzione il Presidente e il Consiglio Comunale, resta in attesa dei dettagli concreti del progetto che dovrebbero rispondere alle comuni aspettative di “attento monitoraggio” dei principi dichiarati di tutela, valorizzazione e rispetto del bene paesaggistico, sociale, architettonico e storico che la Cittadella rappresenta.

Comitato La Cittadella Futura