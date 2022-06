Comizio di Bonaccini a Parma: “La città si affidi a una persona di qualità come Guerra, non a chi l’ha portata al dissesto”

Questa sera in piazza Garibaldi a Parma si è tenuto il comizio del presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini a sostegno della candidatura a sindaco di Michele Guerra.

“Non vogliamo un ritorno al passato che ha prodotto 800 milioni di euro di debito sulla città. Ma vogliamo essere scelti per quello che vogliamo fare per migliorare la città. Oggi a Parma nasce una nuova forza politica, unita, che rimarrà tale anche dopo il voto” ha dichiarato Michele Guerra.

“Ho apprezzato la campagna elettorale di Michele in primis per l’educazione, i toni e il rispetto” ha detto Bonaccini. “Guerra è una persona di qualità e capacità con un programma serio. Mi auguro che questa città non torni nella mani di chi l’ha portata alla vergogna e al dissesto, che aveva gestito così male le casse comunali.”

Presente una rappresentanza del Comitato No Cargo che ha fischiato Bonaccini.