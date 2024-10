Comportamento alla guida dei parmigiani: presentati i dati dell’indagine YouGov

Dall’indagine YouGov, presentata in mattinata al Palazzo del Governatore, emerge che il 33% degli intervistati di Parma e provincia non conosce con certezza le restrizioni previste per i neopatentati.

Ma non solo: il 41% consuma bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, l’8% ha guidato sotto l’effetto di droghe e il 64% guida in condizioni di stanchezza.

Un dato positivo riguarda l’utilizzo della cintura di sicurezza: l’89% dichiara di indossarla sempre.

Durante l’incontro, incentrato sui neopatentati e sul primo approccio alla guida per i giovani, sono intervenuti esperti e rappresentanti delle istituzioni locali che, attraverso un dibattito dedicato, hanno approfondito le norme previste dal Codice della Strada, grazie alla testimonianza di esperienze dirette vissute nell’ambito della propria attività lavorativa e dei rischi legati a comportamenti scorretti alla guida.

L’iniziativa, “Locato on tour” è stata organizzata da Locauto Group, con il patrocinio di Comune e Provincia di Parma, per promuovere la sicurezza stradale e sensibilizzare le comunità locali, i cittadini e gli studenti sulle buone pratiche di guida.

Tra gli ospiti Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e alla Legalità, Francesco De Vanna, Giulia Fava commissario maggiore del Comando di Polizia Locale e Vittorio Brambilla, general manager della Scuderia De Adamich.

L’evento, che ha visto la partecipazione di Giuliano Benaglio, Chief Marketing Officer di Locauto Group, ha ospitato cittadini e studenti di alcune classi quarte e quinte superiori degli Istituti San Benedetto e Maria Luigia di Parma.

Dalla ricerca è emerso poi che tra i comportamenti a rischio maggiormente diffusi rientra anche la guida in condizione di stanchezza: il 64% degli intervistati di Parma e provincia ha ammesso di aver guidato almeno una volta in condizioni di affaticamento (vs 54% nazionale).

Il 27% non utilizza, invece, il telefono alla guida (vs 30% nazionale), ma il 66% di chi lo utilizza sostiene di farlo in situazioni di stasi, come al semaforo o nel traffico (vs 57% nazionale); preoccupa, invece, che il 15% di chi lo utilizza lo fa in autostrada (vs 13% nazionale).

Dall’analisi emergono però anche dati incoraggianti: sul piano delle norme stradali, l’84% degli automobilisti rispondenti di Parma dimostra di conoscere correttamente il limite di velocità in autostrada (vs 72% nazionale). Positivo anche il dato sul corretto comportamento in caso di incidente: l’82% ha compilato, o compilerebbe, il CID (vs 71% nazionale) ed il 63% ha assistito, o assisterebbe, le persone coinvolte in un sinistro (vs 57% nazionale).

Per quanto riguarda i comportamenti adottati dai rispondenti nel periodo da neopatentati, si registra che solamente il 67% di loro non ha mai consumato bevande alcoliche prima di mettersi alla guida, mentre il 78% sostiene di non aver mai assunto droghe prima di mettersi al volante, un dato decisamente superiore alla media nazionale (68%). Un’altra differenza in positivo riguarda l’attenzione e la precauzione: il 53% sostiene di aver posto maggiore attenzione a non fare incidenti da neopatentati (vs 39% nazionale).