Comune di Parma: al via “Pulizie di Primavera 2025”

Si rinnova anche quest’anno il progetto “Pulizie di Primavera”, giunto alla sua quinta edizione. L’iniziativa vede coinvolti Comune di Parma, ANAS, Provincia di Parma e Iren Ambiente Parma srl, oltre ad associazioni e privati cittadini impegnati nella lotta contro l’abbandono dei rifiuti.

Dopo il successo riscosso negli scorsi anni, “Pulizie di Primavera” riconferma l’impegno costante del Comune di Parma nella lotta al fenomeno deplorevole dell’abbandono dei rifiuti, con ripercussioni negative sul decoro urbano e sull’attrattività della città nel suo complesso.

Le iniziative contemplate nell’ambito del progetto “Pulizie di Primavera” integrano e si aggiungono agli interventi di pulizia ordinaria eseguiti regolarmente da Iren. In particolare il Comune si è impegnato ad eseguire nel 2025 interventi di raccolta e pulizia straordinaria su circa 90 chilometri di banchine, cunette e fossi stradali.

La pulizia è iniziata l’ultima settimana di marzo e si è già svolta (integralmente o nei tratti significativi) nelle seguenti vie: strada del Cornocchio, parcheggio “Parma Retail”, via Venezia nel tratto tra via Mantova e la tangenziale, strada Benedetta, via Carlo Nascia, strada Ugozzolo, pista ciclabile di via Doberdò, via Mantova tra la tangenziale e la rotatoria di via Benedetta, strada Mezzo Moletolo, via delle Esposizioni, via dell’Industria, strada Scola.

Nella prima fase sono già stati raccolti rifiuti pari a 224 sacchi per oltre 1100 chilogrammi.

I lavori proseguiranno nelle prossime settimane in via Emilia Est, via Langhirano, via Liani, via Emilia Ovest, strada del Traghetto, strada dei Mercati e via Cremonese località Fognano, strada Martiri della Liberazione, via Burla, strada Argini, via Baganzola, via Traversetolo, via Roncoroni, strada Santa Margherita, via Moletolo, via Edison Volta, strada Parma Rotta, via Battaglia di San Pietro, via Rizzi, via Pini, via Cocchi, strada Valera di Sopra, via Forlanini.

Considerata inoltre l’importanza degli interventi volontari a cura dei privati, è intenzione dell’Amministrazione proseguire con l’incentivazione e agevolazione dei soggetti che decideranno di prendere parte al progetto, attraverso gli strumenti di promozione e sostegno contenuti nel “Regolamento di cittadinanza attiva” comunale, in particolare mediante il rinnovo dei Patti di Collaborazione sottoscritti fino ad oggi e con la sottoscrizione di nuovi patti con i soggetti che vorranno aderire