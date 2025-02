Comune di Parma, il progetto Bike to Work entra nel vivo

Il progetto Bike to Work , a cui ha aderito il Comune di Parma, entra nel vivo.

Il Mobility Manager di area del Comune di Parma, Cristian Ferrari, ha presentato in questi giorni l’applicazione Up2Go alle aziende che hanno aderito all’avviso di manifestazione di interesse per la nuova edizione del progetto Bike to Work. L’iniziativa, promossa dalla Regione Emilia-Romagna, prevede l’assegnazione di incentivi ai lavoratori dipendenti che utilizzano la bicicletta per gli spostamenti sistematici casa-lavoro e viceversa.

Ad oggi, hanno aderito circa sessanta tra aziende, enti pubblici e privati ​​situati nel Comune di Parma o nelle immediate vicinanze. Requisito fondamentale per la partecipazione è l’aver già redatto il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) o l’impegno a redigerlo entro la fine dell’anno solare di riferimento. L’adesione è vincolata all’utilizzo dell’applicazione per dispositivi mobili “Up2Go”, disponibile per sistemi operativi Android e iOS. Il calcolo del contributo spettante ai partecipanti sarà effettuato esclusivamente sulla base dei dati estratti dalla dashboard dell’App.

l progetto prevede l’erogazione di incentivi per gli spostamenti casa-lavoro percorsi in bicicletta, pari a 20 centesimi al chilometro sino a un massimo di 50 euro mensili per ciascun lavoratore. A questi si aggiungono incentivi per la riduzione del 50% per l’acquisto di abbonamenti annuali al servizio di bike sharing muscolare (no eBike) ed abbonamenti annuali al deposito biciclette “La Cicletteria” presso la Stazione Ferroviaria.

“Si tratta – afferma l’assessore alla Sostenibilità Ambientale, Energia e Mobilità Gianluca Borghi – di un’iniziativa concreta a sostegno di chi, ogni giorno, utilizza la bicicletta per recarsi al lavoro, contribuendo, così, a rendere migliore la città. Grazie al sostegno della Regione, il Comune vuole affermare anche con questi incentivi il valore rappresentato dalla mobilità sostenibile, di cui questo progetto è parte significativa “