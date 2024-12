Comune di Parma, quasi un milione di euro per la sistemazione dei ponti

Parma, 11 dicembre 2024. Ammontano quasi a un milione di euro le risorse stanziate dal Comune di Parma per dare seguito all’Accordo quadro tra Comune e Parma Infrastrutture S.p.A. per la sistemazione di ponti cittadini e suburbani, fondamentali per la rete viabilistica locale.

La manutenzione dei ponti si aggiunge all’ampio programma di azioni messe in campo del Comune per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale attraverso la sistemazione di marciapiedi, strade e piste ciclabili, garantendo condizioni di massima sicurezza nella circolazione.

Nel territorio del Comune di Parma sono presenti complessivamente oltre 850 chilometri di strade appartenenti al demanio comunale un numero cospicuo di ponti, circa 400, tra ponti urbani e suburbani (piccoli ponti di campagna).

Lo stato manutentivo dei ponti viene monitorato costantemente attraverso un servizio di verifica che individua le attività di ripristino da eseguire, sulla base di un report semestrale. Il monitoraggio permette di individuate le priorità nelle attività manutentive. Sarà quindi Parma Infrastrutture a definire l’elenco dei ponti oggetto di intervento, in base alle priorità.

I fondi sono, pertanto, destinati alla manutenzione straordinaria dei ponti cittadini e di quelli suburbani (piccoli ponti di campagna) per cui può essere prevista anche la completa demolizione la ricostruzione nei casi in cui ci sia la necessità di interventi radicali.