Con #Artigeniale Confartigianato Parma promuove i prodotti a Km0

“Artigeniale” è il progetto di Confartigianato che la Regione Emilia-Romagna ha finanziato per valorizzare le attività di valore storico o artistico che costituiscono testimonianza della cultura e della tradizione manifatturiera e imprenditoriale del territorio. Ma una seconda prerogativa è anche la realizzazione di interventi per l’innovazione di prodotto e dei sistemi di vendita on-line.

L’obiettivo è promuovere i prodotti ideati e realizzati a Parma, in Emilia-Romagna e più in generale nel nostro paese.

Grazie a “vetrine pop-up” nella sede dell’associazione, Confartigianato Parma ospita e mostra il meglio di importanti brand locali. Sono vere e proprie vetrine, collocate nella sede di Parma, con un allestimento che può variare dal punto di vista temporale. Il luogo è certamente insolito e inaspettato e suscita curiosità e coinvolgimento nel pubblico.Il progetto è stato pensato anche per chi non ha un punto venditain città.

Questa settimana sono in esposizione i vini di Azienda Agricola Palazzo (vini dei colli di Parma), maglioni e abiti di Maglificio Musetti (capi in lana e cashemire prodotti in città) e calze e maglie in fibra di eucalipto, latte e altri tessuti in fibre sostenibili prodotti da Good Sustainable Mood (start up locale che fa parte anche dell’acceleratore di Le Village di by CA).

Artigeniale non è solo vetrine, ma anche un libro (oggi in stampa) e un video.

L’artigianato artistico rappresenta al meglio il capitale umano delle imprese che realizzano prodotti di elevato valore estetico e contenuto professionale i quali manifestano l’identità e la cultura di un luogo, rappresentano simboli delle tradizioni e della creatività, creano valore economico, culturale e sociale.

Nel nostro territorio in particolar modo, anche l’artigianato alimentare custodisce tradizioni e concorre nel diffondere e tramandare un’identità regionale forte, rivelandosi dunque una grande risorsa per l’economia della nostra regione e come elemento di rilievo per il turismo.

Con questo spazio vogliamo raccontare questo patrimonio e questi valori, dando risalto a quelle persone che col loro lavoro proseguono nella conservazione di un patrimonio inestimabile e ricco di identità che Confartigianato definisce “Valore Artigiano” che rappresenta la grande potenzialità delle piccole imprese di far crescere anche il valore del territorio in cui sono radicate.

L’iniziativa si inserisce in un panorama più ampio che vede la confederazione, in un momento di grande difficoltà economica per tanti settori del made in Italy, al fianco dei propri associati con due campagne.

La prima, a livello regionale “#ACQUISTIAMOLOCALE” che punta a sensibilizzare sugli acquisti a km0; la seconda a livello nazionale “#FATTOINITALIA”, nata da un’iniziativa dello stilista e imprenditore Carlo Pignatelli, con il patrocinio di Confartigianato, che ha l’obiettivo di diffondere un messaggio di valorizzazione delle abilità e delle potenzialità dell’artigianato italiano, che deve essere difeso e sostenuto in quanto patrimonio comune e base fondante del tessuto economico del Paese.