Con il dj Barbieri un pezzo di America arriva a Fidenza

Supportare non solo la musica ma anche gli artisti. E’ questo l’obiettivo del Dj fidentino Andrea Barbieri, classe 1970, in arte Honkytonk Man, da sempre grande appassionato soprattutto di musica country e rockabilly.

Così anche il suo “Strade Sonore”, un programma radiofonico che sta riscuotendo davvero molto successo tutti i mercoledì alle 16 su Radiovetrina, vede come ospiti vari artisti americani e canadesi con cui il Dj interagisce, parlando di vari argomenti, della loro vita privata e facendo ascoltare la loro musica.

Un format innovativo che regala a Fidenza un tocco di internazionalità grazie a nomi importanti come Jubal Lee Young, figlio di Steve Young precursore del movimento outlaw music degli anni 70. Poi Randy Thompson e Rick Shea, che ha suonato con Dave Alvin e ha collaborato a diverse colonne sonore cinematografiche importanti. Oltre a Dan Stuart e al cantautore Preston Camp Jr, vincitore di diversi premi come migliore artista country indipendente con cui il Dj fidentino ha collaborato per anni e che nel 2016 gli ha dedicato la canzone “Alittle bit of ligtnin” tratta dal disco “Red Texas Sun”.

Anche se in realtà tutta la musica americana esercita sul Dj Barbieri un fascino particolare. E non solo. <<Fin da ragazzo sono stato attratto da tutto quello che rappresentavano gli Stati Uniti degli anni 50 come le automobili, i film, il cinema e naturalmente anche la musica perchè mi hanno sempre trasmesso un senso di pace e libertà>>.

Così lo stesso nome, Honkytonk Man, usato dal Dj, ha origini americane. <<In Texas e in Oklahoma negli anni 30 e 40, all’epoca della corsa al petrolio, gli Honky-tonks erano un tipo di bar in cui si suonava la country music>>. Ed è proprio da qui che Barbieri ha preso il nome di Honky-tonk Man, con un esplicito riferimento alla canzone del 1956 di Johnny Horton e al il film del 1982 di Clint Eastwood che hanno lo stesso nome.>>.

Un altro programma condotto attualmente da Barbieri è “L’angolo della musica” in onda tutti i lunedì e i venerdì alle 20 su Alte Valli tv con sede a Borgotaro. Durante la trasmissione a cui partecipano ospiti americani, il Dj parla delle recensioni di alcuni dei loro vinili e cd musicali, proponendo un breve ascolto delle loro canzoni.

<<Il mio scopo è quello di cercare di sensibilizzare le persone sull’importanza dei dischi e dei cd. Oggi siamo sempre più abituati ad ascoltare la musica online magari in streaming, senza un supporto materiale. Ma io sono convinto che in questo modo rischiamo di perdere qualcosa. Credo fermamente che l’amore per la musica debba per così dire essere formato dall’orecchio, dal cuore ma anche da un supporto fisico che toccandolo e tenendolo tra le mani ci evochi ricordi e sensazioni particolari>>.

Un po’ come è per i libri. Perchè un’altra grande passione di Barbieri è proprio la scrittura: <<dal 2014 al 2019 ho pubblicato 4 libri di poesie, alcune recitate la teatro Magnani di Fidenza, ma rigorosamente tutte senza titolo perché mi piace lasciare alla gente la possibilità di vagare con la fantasia e l’immaginazione, riscoprendo quel senso di appartenenza che anche la musica può farci ritrovare>>.

Monica Calamandrei