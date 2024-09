Con “Molly Flood” torna un ManìnBlù crepuscolare e scuro

È prevista per venerdì 27 settembre l’uscita di “Molly Flood” il nuovo singolo di ManìnBlù, collettivo di musica d’autore mediopadana. Il quarto singolo uscito in un 2024 particolarmente prolifico (sono tutti disponibili sulle piattaforme digitali).

Come gli altri singoli, è stato prodotto insieme a Luca Cocconi all’Audiocore Studio. è una canzone crepuscolare, ma con un sound graffiante, che racconta dell’universo femminile, nella sua parte più scura ed emotivamente complessa.

“Crediamo sia una canzone giusta per l’autunno e per il periodo complesso e oscuro che stiamo vivendo. Ci siamo ispirati ad una figura letteraria mitica, ovvero la Molly Bloom di James Joyce… e l’abbiamo attualizzata – dichiara il frontman Alberto Padovani, aggiungendo con un filo di ironia – Ci saranno novità entro la fine dell’anno e per il 2025… ManìnBlù è vivo e lotta con noi!”. L’originale cover del nuovo singolo di ManìnBlù: “Molly Flood”.