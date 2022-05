Si è chiusa in bellezza, domanica 15 maggio, con un partecipato omaggio al poeta Attilio Zanichelli, nel Chiostro del Monastero di San Paolo, da poco restituito alla città di Parma in tutto il suo fascino, la riuscita rassegna “Con-versi-amo la Poesia”, organizzata dalla Biblioteca Guanda e da VocInArte.

Grazie agli interventi di Luca Ariano, poeta ed organizzatore degli eventi, del Prof. Nicola Catelli – molto competente sull’opera di Zanichelli – oltre che alle letture, curate da Paolo Briganti ed Emanuela Rizzo, il pubblico è stato trasportato in una necessaria rilettura e riscoperta di uno dei grandi poeti parmigiani dimenticati.

Presente anche il nipote e studioso, Alessio, che ha sintetizzato in un intervento molto significativo il contributo di Attilio Zanichelli alla poesia sia parmigiana che italiana del 900.

La rassegna ha visto la presentazione, da marzo a maggio, di tre libri nuovi di alcuni tra i poeti principali operanti a Parma: Michele Miccia, con “Il ciclo dell’acqua. Parte della sospensione”; Giancarlo Baroni, con “I nomi delle cose” e lo stesso Luca Ariano, con “La memoria dei senza nome”.

Un altro appuntamento di particolare rilevanza culturale, non solo poetica, è stata la presentazione degli Atti del Convegno dedicato al poeta, parmigiano ma di riconosciuto livello europeo, Pier Luigi Bacchini: “Quel problema del cielo” – edito da Ladolfi – è stato presentato da Daniela Marcheschi, una delle critiche italiane più importanti oggi, in ambito di poesia. Con lei, Paolo Briganti e Mirella Cenni, per alcune letture scelte. Presente il figlio del grande poeta, Camillo Bacchini, critico letterario per la Gazzetta di Parma e per autorevoli riviste letterarie.

Il Convegno dedicato alla poesia di Bacchini – molto partecipato e riuscito – si tenne il 20 ottobre 2018 nel Palazzo del Governatore di Parma, con la partecipazione di Alberto Bertoni, Daniela Marcheschi, Marzio Dall’Acqua, Giovanni Ronchini, Giuliano Ladolfi, Paolo Briganti, Mirella Cenni, Giuseppe Marchetti, Raffaele Rinaldi.

Alberto Padovani