Conclusa la campagna Eutanasia Legale a Parma, raccolte 12.358 firme (di MarcoMaria Freddi)

Caro Direttore,

12.358 sono le persone che hanno firmato ai banchetti di Parma e le città della provincia.

12.358 persone che hanno sentito di essere protagoniste attive di un passo sociale in avanti, protagoniste di una conquista che ci rende più liberi e consapevoli della nostra unicità, unicità che chiede di poter fare scelte uniche anche nel proprio fine vita.

Grazie a voi tutti cittadini, cittadini a pieno titolo di Parma e delle città della provincia, la vostra partecipazione è la cifra di quella democrazia da riconquistare ed esserne protagonisti.

Il gruppo Eutanasia Legale Parma gioisce per una libertà conquistata, #liberifinoallafine non è uno slogan ma ciò che vogliano per sentirci donne, uomini e tutte le declinazioni di genere a cui pensiamo di appartenere.

Il Referendum per l’Eutanasia Legale è promossa da:

Associazione Luca Coscioni, AMI – Avvocati Matrimonialisti Italiani, Arci Nazionale, ArciAtea, Arci Magazzino sul Po – Torino, Associazione Rolando Cecchi Pandolfini, Associazione Walter Piludu, Ciurma Pastafariana APS, CGIL Padova, Consulta di Bioetica Onlus, Controvento – Rieti, I sentinelli di Milano, La Società della Ragione, LAICITALIA, Libera Uscita, MGA – Sindacato Nazionale Forense, Movimento 6000 Sardine, Radio MIR – La Web Radio della Comunità Italiana all’Estero, Circolo PD Londra, Circolo Sinistra Italiana Sesto San Giovanni (MI), Democrazia Atea, Dipartimento Diritti PD Sicilia, Eumans, Federazione dei Giovani Socialisti, Federazione dei Verdi – Europa Verde, Giovani Democratici Brescia, Giovani Democratici Emilia-Romagna, Green Italia, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Assemblea Regionale Siciliana, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Friuli-Venezia Giulia, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Lombardia, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Toscana, Gruppo consiliare Movimento 5 Stelle Regione Piemonte, Gruppo consiliare Partito Democratico Regione Marche, Lista Civica Civicamente con Piffer Sindaco (Monza), Lista Civica Milano Concreta, Lista Civica Rho Casa Comune (Rho), Movimento 5 Stelle Alessandria, Più Europa, Partito Liberale Italiano, Partito Repubblicano Italiano, Partito Socialista Italiano, Possibile, Radicali Italiani, Rete Dem, Sinistra Italiana, Volt

MarcoMaria Freddi