Confronto in piazza Garibaldi promosso da Parma in Centro e Comitato Cittadella tra le principali forze politiche

L’emergenza pandemica ha prodotto una delle più grandi crisi socio economico che Parma, come il resto del Paese, dovrà affrontare.

Pur nella diversità dei punti di vista in merito alle tematiche amministrative, solo un confronto costruttivo può arricchirci di nuove idee per dar vita ad un grande progetto di rilancio che permetta alla nostra città di vincere le difficili sfide che ci attendono per il futuro.

Alla luce della petizione che nelle settimane scorse abbiamo depositato in Comune, abbiamo proposto alle principali forze politiche presenti in consiglio comunale di aprire un confronto a 360 gradi sui grandi temi che già da oggi la politica locale deve affrontare in modo costruttivo per garantire benessere e serenità ai parmigiani.

Come far ripartire la città, potenziarne la competitività territoriale, quali politiche attuare nel campo del sociale e della sicurezza urbana saranno temi cruciali e determinati per il futuro di Parma.

Ringraziamo, quindi, i gruppi consiliari che hanno accettato il nostro invito e ci aspettiamo che dall’incontro possano uscire idee e spunti utili per la città.

Lunedì 21 Giugno alle 20:30 in P.zza Giuseppe Garibaldi a Parma, nel plateatico antistante il Bar San Pietro per discutere insieme di queste tematiche in una tavola rotonda aperta alla cittadinanza.

Apertura lavori a cura dell’avv. Francesca Zanetti e dell’avv. Isabella Grassi, a seguire Vincenzo Siennica illustrerà la Petizione “Fai Rivivere La Tua Città”.

Modera il dibattito Eddy Lovaglio, giornalista.

Interventi di Cristian Salzano, Emiliano Occhi, Lorenzo Lavagetto in rappresentanza dei gruppi consiliari che hanno aderito e di Giampaolo Lavagetto per i comitati promotori.

I direttivi del Comitato Parma in Centro e del Comitato Cittadella per Parma.