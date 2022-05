San Secondo, conto alla rovescia per il ritorno del Palio: pronti gli schieramenti delle Contrade

Si respira aria di Palio a San Secondo, è infatti iniziato il conto alla rovescia che conduce alla tre giorni più attesa dell’anno non solo in paese ma in tutto il Centro-Nord Italia! Dopo l’edizione in forma ridotta dello scorso anno, quella del 2022 si preannuncia come un’edizione di ripartenza “a pieno regime”.

“Dopo il periodo di fermo forzato dovuto alla pandemia non è stato facile riprendere, ma con grande volontà e partecipazione di tutti i contradaioli, il sostegno dell’amministrazione comunale e l’incoraggiamento di sponsor e sostenitori abbiamo voluto ripartire da dove eravamo rimasti” afferma Sara Bini Presidente dell’associazione Palio delle Contrade.

“Contiamo ora sulla partecipazione del pubblico e ci auguriamo che questa sia l’edizione della rinascita. La manifestazione non è solo una grande festa ma una occasione per tramandare e coltivare la nostra memoria storica e la nostra cultura: oltre ad essere un importante traino per il territorio, per il turismo, per la promozione delle nostre eccellenze gastronomiche, questa tre giorni di festa identitaria svolge anche un’importante funzione sociale di aggregazione e condivisione”.

Il momento più atteso da parte degli appassionati è la Quintana a cavallo che si disputerà all’Arena del Grosso e vede anche quest’anno la partecipazione di blasonati cavalieri provenienti da ogni parte d’Italia.

Novità in casa Bureg di Minen, che presenta Alberto Liverani, non nuovo sulla piazza per aver partecipato al Palio degli esordienti del 2019 e Valentino Medori entrambi da Faenza; Castell’Aicardi riconferma Filippo Fardelli, sempre protagonista delle ultime edizioni, e Matteo Sassoli, entrambi da Arezzo; la contrada Dragonda si affida nuovamente a Enrico Giusti da Arezzo affiancato da Raul Spera da Todi (Perugia); confermatissima in casa Grillo la coppia Willer Giacomoni, vincitore della scorsa edizione, e Fabio Massimo da Faenza; inedita accoppiata per la Prevostura che propone Adalberto Rauco, già conosciuto sulla piazza e il giovane Luca Testi entrambi da Arezzo; ancora conferme per la Trinità che si affida nuovamente a Gioele Bartolucci da Faenza e a Lorenzo Desimone da Bibbiano (Reggio Emilia).

Una “rosa” di cavalieri di altissimo livello che si sfiderà all’Arena Del Grosso il 5 giugno prossimo che, ricordiamo, verrà nuovamente trasmessa in diretta streaming dopo il successo di pubblico e di visualizzazioni dello scorso anno; ancora una volta la telecronaca sarà affidata a Roberto Parnetti, grande esperto della manifestazione, che per il commento tecnico e per l’aspetto storico verrà affiancato da Elena Bini.