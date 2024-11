Controlli a Salso: 4 patenti sospese per guida in stato di ebrezza

Nell’ultimo fine settimana i Carabinieri della Compagnia di Salsomaggiore Terme, nell’ambito di un servizio coordinato interprovinciale hanno messo in campo un dispositivo rinforzato, con uomini e donne in uniforme e in borghese, volto alla prevenzione dei reati in genere, al controllo della circolazione stradale, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno della guida sotto l’influenza dell’alcol e alla repressione dello spaccio di stupefacenti.

Diverse le pattuglie impiegate delle Stazioni Carabinieri dipendenti dalla Compagnia salsese a cui si sono aggiunte le “gazzelle” del Pronto Intervento.

Il dispositivo di controllo che si è mosso su tutto il territorio di competenza della Compagnia di Salsomaggiore, ha fatto risaltare la sua presenza sia nella cittadina termale che nei comuni limitrofi.

Nel corso dei servizi, sono stati predisposti numerosi posti di controllo sulle principali arterie che collegano la cittadina termale, che hanno permesso di controllare 75 autovetture ed identificare 85 persone.

Nel corso dell’attività, con connotazioni sia preventive che repressive, una pattuglia ha proceduto al controllo di un 22enne italiano che è stato trovato in possesso di grammi 1,50 di sostanza stupefacente di tipo hashish, detenuta per un uso personale non terapeutico, la sostanza è stata sequestrata amministrativamente e il 22enne è stato segnalato come assuntore alla Prefettura di Parma cui spettano eventuali ulteriori provvedimenti.

L’attività di controllo alla circolazione stradale, ha fatto registrare un totale di 4 patenti ritirate ed altrettante persone segnalate, di cui 2, sulla base degli elementi fin qui raccolti e fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva sono stati denunciati alla Procura di Parma per guida in stato di ebrezza alcolica e 2 sanzionati amministrativamente, e segnalati alla Prefettura di Parma.

denuncia per guida in stato di ebrezza alcolica:

Un 40enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,31 G/L; Patente ritirata;

Un 41enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 1,24 G/L; Patente ritirata

sanzione amministrativa e ritiro di patente:

Un 23enne italiano, residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,69 G/L. Patente ritirata.

Un 32enne italiano residente in provincia che è stato sorpreso alla guida della propria autovettura, con un tasso alcolemico di 0,66 G/L. Patente ritirata.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma