Controlli dei Carabinieri a Langhirano e Traversetolo

I servizi preventivi disposti dalla Compagnia di Parma nella giurisdizione delle Stazioni di Traversetolo e Langhirano, soprattutto in orario serale e notturno, hanno permesso di denunciare diverse persone, sequestrare dello stupefacente ed effettuare alcune segnalazioni amministrative.

Per inottemperanza all’ordine di lasciare il territorio italiano è stato denunciato un 24enne marocchino con precedenti di polizia che, fermato a Langhirano al termine dei controlli è emerso a suo carico l’ordine. Mentre un altro cittadino marocchino è stato denunciato in quanto irregolare sul territorio italiano e per possesso di oggetti atti ad offendere in quanto al momento del controllo aveva un coltello.

Due le denunce: per guida in stato d’ebbrezza e violazione di sigilli. La prima a carico di un 37enne che, controllato a Traversetolo e sottoposto a test alcolemico è risultato avere il doppio del limite consentito, La patente è stata ritirata. Mentre a Langhirano, un 38enne indiano, è stato fermato dalla pattuglia a bordo di un ciclomotore.

Nel corso dei controlli è emerso che il mezzo è sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca per precedenti infrazioni al codice della strada. L’uomo è stato denunciato per violazione dei sigilli. Per ultimo sono stati segnalati alla Prefettura due giovani trovati in possesso di alcuni grammi di marijuana, mentre sono stati sequestrati a carico d’ignoti oltre 50 grammi di hashish rinvenuti dalle pattuglie nel corso delle ispezioni nei parchi della zona.