Controlli dei Carabinieri sul territorio: in azione 150 militari fra Parma e provincia, denuncie per droga e resistenza a pubblico ufficiale

Proseguono senza sosta i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Parma, in particolare per prevenire e reprimere i reati contro il patrimonio, contrastare quelli inerenti lo spaccio di sostanza stupefacente e impedire ogni forma di illegalità.

Nella giornata di ieri, su tutto il territorio ducale, l’Arma dei Carabinieri ha posto in essere un dispositivo rinforzato di controllo, che ha visto impegnate oltre 70 pattuglie in servizio, sia nel capoluogo che nel resto del territorio della provincia, con circa 150 militari impiegati, che hanno garantito capillarità ed efficacia dei controlli.

Complessivamente, sono state controllate circa 430 persone e fermati 250 veicoli, effettuati numerosi controlli con etilometro ed elevate 2 contravvenzioni al Codice della strada.

Non sono mancati interventi e denunce, in particolare a Parma:

– La Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente ha denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 23enne, di nazionalità gambiana, in quanto, a seguito di controllo in strada, veniva trovato in possesso di circa 25 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish. Contemporaneamente un’altra pattuglia, in un parco cittadino, controllava un italiano di 22 anni, il quale veniva trovato in possesso di qualche dose della medesima sostanza stupefacente. Il giovane veniva segnalato ai competenti uffici della Prefettura.

– I Carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense, su richiesta del personale addetto al controllo della società di trasporto pubblico “T.E.P.”, sono intervenuti in quanto, un cittadino straniero di 40 anni, a bordo di un autobus in servizio in città, si rifiutava di fornire le proprie generalità, aggrediva verbalmente gli accertatori, dandosi successivamente alle fuga. L’uomo veniva identificato e denunciato alla locale Procura della Repubblica per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire generalità.

– Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Parma Oltretorrente ha proceduto nei confronti di un 25enne straniero, censurato, il quale, per sottrarsi al controllo, prima tentava di fuggire e poi, una volta raggiunto, aggrediva fisicamente i militari. L’uomo veniva denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

– La stazione di San Pancrazio Parmense, segnalava alla competente A.G. un giovane, responsabile del furto di numerosi capi d’abbigliamento presso una comunità terapeutica della città.

Incessante dunque il controllo dei militari dell’Arma parmigiana, protesi quotidianamente a garantire il rispetto delle norme ed al mantenimento dell’ordine, sia nel capoluogo che negli altri centri della provincia.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma