Controlli di Polizia: sequestrate dosi di stupefacente ed espulsione per un cittadino irregolare

Anche in questo periodo di festività non si interrompono le attività di controllo straordinario del territorio del personale della Polizia di Stato.

Il territorio della nostra provincia negli scorsi giorni ha registrato la straordinaria presenza di pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia e di personale della Squadra cinofili di Bologna, entrambi impegnati sia per il contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti sia per il contrasto al crimine diffuso, in ausilio al regolare controllo del territorio della Squadra Volanti.

Solo nella giornata di sabato sono stati sottratti al mercato dello spaccio 7,5 grammi di Marijuana ed un quantitativo pari a 65 grammi di Hashish, risultato da ritenersi particolarmente significativo.

Le pattuglie inoltre hanno intercettato e condotto presso gli uffici della Questura un cittadino albanese, già oggetto di espulsione e di ordine del Questore di Parma di lasciare il territorio disatteso ed ignorato. Pertanto il cittadino straniero veniva denunciato e posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per la sua traduzione presso il centro per i rimpatri di Bari da dove verrà imbarcato per il paese d’origine.

Le attività del personale della Polizia di Stato, anche volte alla verifica del rispetto della normativa per il contenimento del rischio epidemiologico, continueranno in questi giorni di festa a tutela della cittadinanza.

Questura di Parma