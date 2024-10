Controlli Langhirano e Lesignano: denuncia per resistenza e 3 patenti ritirate per guida in stato di ebrezza

Tre patenti ritirate per guida in stato di ebrezza alcolica, una denuncia per resistenza a P.U. e 6 giovani segnalati alla Prefettura di Parma quali assuntori di stupefacente.

*******

Come avviene ormai periodicamente, i Carabinieri della Compagnia di Parma, nei giorni, scorsi, hanno rinforzato i presidi sul territorio col duplice obiettivo di prevenire i cosiddetti reati predatori e aumentare il livello di “sicurezza percepita” da parte di tutti i cittadini.

In quest’ottica i Carabinieri di Langhirano, con il supporto di personale della Polizia Locale Unione Pedemontana e della Sezione Radiomobile di Parma, hanno predisposto in punti nodali del territorio dei comuni di Langhirano e Lesignano de’ Bagni, diversi posti di controllo, passando al setaccio per ore, ogni macchina in ingresso e in uscita. In un’area nella quale, in linea di massima, la circolazione stradale è tutto sommato ordinata, le contravvenzioni al codice della strada sono state contenute: cinture non indossate, guida con telefono, velocità non commisurata.

Nel corso dei posti di controllo, anche a carattere dinamico, sono state identificate 101 persone e controllati oltre 75 mezzi.

Al termine delle operazioni i Carabinieri hanno:

deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica:

un 51enne, poiché sorpreso alla guida della propria auto in località “Cascinapiano” con un tasso alcolemico di 1,47 g/l;

un 24enne reggiano, sempre in località “Cascinapiano”, veniva sottoposto a test etilometrico e trovato con un tasso di 1,41 g/l;

un 41enne del luogo, invece, mentre era alla guida in zona Lesignano, aveva un tasso ben al di sopra dei limiti di legge;

deferito in stato di libertà per resistenza a P.U. un 33enne tunisino, poiché, ad uno dei tanti controlli della giornata posti in essere dai Carabinieri, reagiva in malo modo insultando gli operanti.

Sei i soggetti trovati in possesso di modiche quantità di stupefacenti, segnalati alla Prefettura come consumatori di hashish e marjuana. Sono tutti ragazzi residenti in zona.

Al termine del servizio gli operanti hanno sottoposto a sequestro lo stupefacente, informato la locale A.G. e trasmesso all’U.T.G. di Parma le patenti di guida ritirate.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma