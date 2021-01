Controlli per il rispetto delle norme anti-covid: chiusura di 5 giorni per un minimarket in via Borghesi

Ancora controlli nelle vie del centro cittadino per il personale della Polizia di Stato. Nella mattinata di giovedì 14 gennaio gli operatori della pattuglia Polizia di Stato, in servizio comandato di controllo dell’osservanza delle disposizioni per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 riscontravano una palese violazione della normativa presso un minimarket etnico e procedevano alle relative contestazioni.

Sul posto in via Borghesi, laterale della centralissima strada Garibaldi, gli agenti riscontrano che nell’esercizio commerciale, in uso a cittadini nigeriani, stazionavano assembrate circa otto persone di cui due venivano sorpresi a consumare cibo e bevande totalmente privi di dispositivi di protezione individuale. Dopo aver proceduto a sanzionare questi due soggetti, per la titolare dell’attività è scattata la sanzione della chiusura per giorni 5 unitamente alla sanzione amministrativa da euro 400.

Si riscontravano inoltre alcune violazioni amministrative in materia di commercio per le quali veniva interessata la polizia municipale per le relative contestazioni.

I controlli straordinari sono proseguiti nel pomeriggio della medesima giornata, unitamente al personale della Squadra Volante con il dispiego di quattro pattuglie del reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia. Queste ultime procedevano a pattugliamento statico e dinamico per la prevenzione dei reati e per il controllo del rispetto delle limitazioni di movimento tra comuni in vigore. Nell’attività venivano identificate 54 persone, controllando 42 veicoli e non venivano riscontrate violazioni.

I servizi programmati per la prevenzione e la repressione proseguiranno nelle prossime giornate al fine di verificare l’osservanza delle vigenti disposizioni emergenziali per il contenimento dell’epidemia.

Questura di Parma