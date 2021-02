Controlli sul territorio cittadino: denunciate due persone per furti commessi in due diversi supermercati

Ancora giornate di intenso controllo del territorio da parte della Polizia di Stato per il contrasto al fenomeno dei reati predatori anche con particolare riferimento allo spaccio in città.

Gli Agenti, accompagnati dai colleghi appartenenti al reparto cinofili di Bologna e dal cane JAGO hanno setacciato le zone cittadine indicate e conosciute come più utilizzate per l’assunzione e lo spaccio di sostanza stupefacente.

Continua la costante pressione della Polizia di Stato lungo i Viali Vittoria e dei Mille e più in generale nell’Oltretorrente e nel S. Leonardo, nonché nei parchi cittadini.

Durante i controlli, uno dei quali ancora in corso, sono state identificate oltre 150 persone, denunciati due cittadini stranieri per furti commessi in due diversi supermercati cittadini, uno dei due colto mentre aveva tentato di rubare 10 punte di formaggio. Controlli svolti anche con l’ausilio del sistema predittivo X-LAW, che ci permette di prevenire eventuali azioni delittuose, e più in generale valido strumento in più utile ad orientare in moto intelligente ed informatizzato il controllo del territorio nella nostra città.

Il servizio testimonia il sempre intenso sforzo della Polizia di Stato nel campo dell’incisivo contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti e più in generale ai reati predatori.

Questura di Parma