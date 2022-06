Controllo in un locale da ballo: 5 lavoratori in nero su 12

I Carabinieri della Compagnia di Parma, unitamente ai militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro – NIL e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità – NAS di Parma, nel corso della sera del 24 giugno, hanno effettuato serrati controlli alla circolazione stradale e ad esercizi commerciali adibiti a sale danzanti al fine di garantire il regolare svolgimento della movida della città ducale.

Nell’ambito di questi controlli, un soggetto italiano è stato deferito in stato di libertà poiché trovato in possesso, nei pressi di un locale, di un coltellino; lo stesso era già gravato della misura di prevenzione del divieto di rientro nel comune di Parma e quindi nuovamente denunciato.

Un parmigiano, invece, è stato individuato durante un posto di controllo in una via centrale della città; sottoposto a controllo etilometrico, è risultato positivo con un tasso alcolemico superiore a 1 g/l. Anche in questo caso, oltre alla multa, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

La Stazione di Parma Oltretorrente, invece, ha individuato un giovane extracomunitario gravato da un’ordinanza di carcerazione definitiva ad una pena di circa 3 anni di reclusione. Il soggetto, individuato, è stato tradotto in via Burla.

Nell’ambito, invece, dei controlli alle sale danzanti, i militari hanno effettuato una serie di verifiche in un noto esercizio pubblico di Parma ove sono stati individuati 5 lavoratori “in nero” su 12 complessivi. La multa, in questo caso molto salata, di 16.500 euro complessivi è stata complementare alla sanzione della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sempre nell’ambito del medesimo servizio, sono stati sanzionati 4 soggetti per uso personale di sostanze stupefacenti presso locali serali della città.