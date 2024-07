Controtempi presenta “Music Village 2024”, martedì 9 luglio in piazzale Picelli

All’interno della venticinquesima edizione di Controtempi 2024, torna “Music Village”, una giornata dedicata alla musica nella sua forma più originaria, indipendente e creativa, in linea con il progetto Controtempi 2024 (produzioni originali di concerti e proposte di autori contemporanei).

Martedì 9 luglio in piazzale Picelli dalle 19 nello spazio incontri, Guido Maria Grillo, narratore della giornata, darà vita al piccolo villaggio musicale, con una selezioni di brani che ripercorreranno la storia di Controtempi e la presentazione dei prossimi appuntamenti di agosto, settembre e ottobre.

A seguire un talk con Pier Paolo Capovilla e Manuele Fusaroli (produttore dello stesso Capovilla, The Zen Circus, Bugo, Nada, Tre Allegri Ragazzi Morti) e i live acustici di Alice Cucaro e Pagoda (in collaborazione con Musicom – Informagiovani Comune di Parma).

Alle 20.30 Nicola Denti e Leonardo Barbieri in Guitar Interplay in collaborazione con Scott Instrument.

A seguire, dalle 21, si esibiranno sulla pedana principale Martino Adriani con la sua band: cantautore cilentano, di base a Parma con all’attivo tre album e numerose importanti collaborazioni (tra cui Godano, Kruger, Bugo, Pierpaolo Capovilla).

Alle 22 l’atteso live di Pierpaolo Capovilla & i Cattivi Maestri che sarà il momento principale della serata con un concerto diretto e potente di natura rock, dal suono senza compromessi e da una narrazione massimalista che da sempre contraddistingue i vari progetti dell’artista.

Music Village torna dopo le passate edizioni realizzate tra il 2015e il 2019, con protagonisti e ospiti quali Cristiano Godano, Perturbazione & Andrea Mirò, Max Casacci, Management Del Dolore Post Operatorio, Iosonouncane, e altri artisti noti della scena indipendente.

Un appuntamento che esprime la volontà di coniugare musica indipendente a contenuti attuali di denuncia della precarietà del lavoro nella società attuale e, in particolare dopo il crollo della filiera del settore musicale, del mestiere del musicista. Non a caso organizzata in piazzale Picelli, nel cuore del quartiere Oltretorrente, dove si mischiano culture, nascono nuovi linguaggi, denso di realtà associative, fonte di energia per sviluppare progetti artistici.

Su questa prospettiva Controtempi investirà, dall’anno prossimo, sul progetto di sviluppare il Villaggio Musica, in un percorso che si snoderà da piazzale Picelli, attraverso piazzale Inzani e il cortile della Biblioteca Civica, in un itinerario programmato di concerti, incontri e performance, con al centro la musica.

Info mail : controtempisonori@gmail.com – Fb e Is : Controtempi – itinerari sonori.