“Conversazioni d’autore” alla Biblioteca di Sala Baganza

Cinque voci d’autore in cinque incontri, per un viaggio nella letteratura e nel fumetto. Dal 1° marzo al 10 maggio 2025, la Biblioteca comunale di Sala Baganza, in collaborazione con il Gruppo di lettura “Vilma’s reading”, ospiterà “Conversazioni d’autore”, importante iniziativa culturale che vedrà sfilare scrittori, saggisti e il celebre fumettista Leo Ortolani.

Gli incontri si terranno tutti il sabato e la domenica, sempre alle ore 17, nella Biblioteca comunale “Vilma Preti” (P.zza Gramsci 1, c/o Rocca Sanvitale) e saranno condotti da Enrico Bossi, facilitatore del Gruppo di lettura.

Ad aprire le “conversazioni”, sabato 1° marzo con “Le vicine”, sarà la poetessa Beatrice Zerbini, che attraverso i suoi versi guiderà il pubblico nei sentimenti e nelle piccole cose. La sua prima raccolta, “In comode rate. Poesie d’amore” del 2019 (Ed. Interno Poesia), è stata un vero successo, arrivando alla 15esima ristampa. L’ultima silloge “Quarantadue”, per la Collana Gialla Oro di Pordenonelegge, edita da Samuele Editore, è uscita nel 2024 ed è stata nella terna finalista al Premio Brancati.

Domenica 15 marzo l’appuntamento “La riscoperta di una grande scrittrice italiana: Dolores Prato” con Silvia Ballestra, scrittrice, traduttrice e saggista, che presenterà il suo lavoro dedicato all’autrice romana. Ballestra ha pubblicato con i più importanti editori italiani e vanta diversi premi e riconoscimenti. Molti dei suoi libri sono stati, inoltre, tradotti in diverse lingue europee.

Sabato 5 aprile sarà la volta di Paolo Battistel con “L’arcolaio delle fiabe: il femminile e la trasfigurazione nei racconti popolari”. Docente e saggista, Battistel è specializzato in religioni e miti precristiani, studio della fiaba, della favola e del mito, studi sul folklore e di demopsicologia. Tra le sue pubblicazioni, il saggio mitologico “Il sangue di Caino. L’eterna maledizione del figlio del Serpente”, edito da Terre Sommerse (2014).

“Da Rat-Man allo Zodiaco” è invece il titolo del quarto appuntamento in programma sabato 5 aprile con il fumettista Ortolani, che dialogherà con il libraio-scrittore Jacopo Di Noto sul suo percorso artistico e sulle sue ultime pubblicazioni, tra cui “Zodiaco” (Feltrinelli Comics, 2024). Le sue opere, dallo stile ironico e pungente, gli sono valse numerosi premi prestigiosi e nel 2014 è stato inserito nella Walk of Fame di Lucca Comics & Games. La prestigiosa rivista statunitense “The Jack Kirby Collector” lo ha più volte indicato come uno dei migliori eredi del fumettista a stelle e strisce.

A chiudere la rassegna, sabato 10 maggio, sarà Margherita Loy con “Solitudini, amori e altre guarigioni”. Attraverso brani tratti dai suoi libri, Loy offrirà un viaggio tra emozioni, sentimenti e storie di vita. Traduttrice dall’inglese e francese, Loy si occupa anche di editing. Ha sviluppato e condotto programmi di divulgazione culturale per Videomusic, e Radio Tre.

Durante gli incontri, ad accesso libero e gratuito fino a esaurimento posti, sarà possibile acquistare i libri degli autori presenti. Per informazioni: Email: biblioteca@comune.sala-baganza.pr.it – Tel. 0521 331346.