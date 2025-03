Convittiadi 2025: 66 fra studentesse e studenti difendono, a Lignano Sabbiadoro, i colori del Maria Luigia

Sono partiti ieri, da piazzale del Risorgimento, i 66 allievi e allieve del Convitto nazionale Maria Luigia che partecipano alla diciassettesima edizione delle Convittiadi.

Teatro della manifestazione è quest’anno il Bella Italia Efa Village di Lignano Sabbiadoro (UD).

Le Convittiadi, tornano in Friuli Venezia Giulia, dove nel 2006, nacque il progetto grazie al Convitto Paolo Diacono di Cividale che ideò le “olimpiadi nazionali dei convitti italiani” e la prima edizione fu ospitata a Parma, organizzata dal Convitto Maria Luigia.

Una settimana (16 – 23 marzo) densa di emozioni per le ragazze e i ragazzi dagli 11 ai 16 anni che si metteranno alla prova in diverse discipline sportive. Provengono da tutta Italia, da nord a sud, isole comprese, da Aosta a Palermo, da Sassari a Venezia, passando per Roma, Arezzo, Genova e Milano. E naturalmente Udine sede dell’Educandato statale Collegio Uccellis che quest’anno organizza la manifestazione.

Quest’anno sono oltre 2.300 i partecipanti, appartenenti a 31 istituzioni scolastiche e il Convitto nazionale Maria Luigia porta 66 allievi, 47 delle medie inferiori e 19 dei licei, oltre a otto accompagnatori.

Dieci le discipline sportive in cui sono impegnati, gli small (scuola media): pallavolo femminile, sand volley, calcio maschile e femminile, campestre maschile e femminile, staffetta mista, nuoto, beach tennis, tennis da tavolo, calcio balilla e scacchi. I large (allievi dei licei) saranno invece impegnato in gare di pallavolo femminile, sand volley maschile, scacchi, beach tennis, tennis da tavolo e calcio balilla.

La cerimonia di apertura dei giochi ha visto la tradizionale sfilata dei gonfaloni a cui hanno preso parte le rappresentanze di tutte le delegazioni: gli atleti, dalla piazza principale del villaggio, accompagnati dalla fanfara della Brigata Alpina Julia, hanno raggiunto in corteo il palazzetto del Bella Italia, dove è stato intonato e cantato da tutti i partecipanti l’Inno Nazionale.

E la prima gara di calcio, disputata nel pomeriggio non è andata affatto male per i ragazzi del Maria Luigia si sono imposti sugli atleti del Convitto nazionale G.B. Vico di Chieti per 7 a 0 e le ragazze del Volley hanno vinto 2 a 0 contro Verona (Educandato statale Agli Angeli).

Ma al di là dei successi personali o di squadra, la vera finalità di questa iniziativa è quella di creare senso di appartenenza, identità, confronto e scambio tra studenti e studentesse di tutta Italia, un’occasione unica e speciale che probabilmente rimarrà per sempre un prezioso patrimonio di valori per i giovani atleti.

Tatiana Cogo