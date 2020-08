Coronavirus: 76 nuovi casi di positività in regione, 6 a Parma (1 sintomatico)

Coronavirus, l’aggiornamento: su quasi 9.300 tamponi 76 nuovi casi di positività, di cui 47 da screening regionali e attività di contact tracing. Sono 23 i casi collegati a rientri da fuori regione. Prosegue l’attività di prevenzione e controllo sul territorio. E crescono i guariti, +69 rispetto a ieri. Un decesso

I numeri più alti in provincia di Ferrara (15), Modena (13), Bologna (12). Effettuati anche più di 1.400 test sierologici. Casi attivi a quota 1.795 (+ 6), il 95% con sintomi lievi in isolamento a casa. Sono 7 i pazienti in terapia intensiva (+3) e 81 quelli ricoverati negli altri reparti Covid (+9)