Corteo di protesta per l’affossamento del Ddl Zan: ritrovo a Barriera Repubblica alle ore 16.30

Le associazioni cittadine, in seguito all’affossamento del ddl Zan in Senato seguito da vergognosi applausi, hanno ritenuto di dover scendere in piazza unite in un’unica manifestazione per rappresentare e denunciare lo sdegno di chiunque abbia una vera sensibilità nei confronti dei diritti civili e della comunità lgbt+.

Pertanto, il 6 novembre alle ore 16.30 ci ritroveremo presso Barriera della Repubblica per un corteo che arriverà fino in Piazza Garibaldi (in caso di maltempo ci ritroveremo in un presidio presso i portici del Municipio).

Gli organizzatori