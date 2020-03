Covid – 19, prendono avvio all’Ospedale di Parma due protocolli di cura sperimentali

Al via all’ospedale Maggiore di Parma due protocolli sperimentali per curare i pazienti positivi al Covid – 19. L’infettivologo Gabriele Missale, dell’unità operativa di Malattie infettive ed Epatologia, diretta da Carlo Ferrari, fa il punto sulle sperimentazioni con Remdesivir e con Tocilizumab che vedono l’azienda Ospedaliero-Universitaria coinvolta nel testare le possibili cure.

Lo studio registrativo con Remdesivir, in fase di avvio, ha l’obiettivo di valutare l’efficacia e la sicurezza della molecola sperimentale Remdesivir negli adulti ricoverati con diagnosi di COVID-19.

Parte proprio domani lo studio con Tocilizumab, seguito dall’infettivologo Carlo Calzetti secondo un protocollo dell’ Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco. La cura già in uso per l’artrite reumatoide sarebbe in grado nei pazienti con grave decorso clinico di bloccare l’infiammazione del polmone, quindi di migliorare la condizione di insufficienza respiratoria.

L’intervista si conclude con un appello a chi ci guarda: per dare una mano ai medici, agli infermieri e a tutto il personale impegnato in ospedale mi raccomando state a casa. Restate a casa.