La Dallara impegnata nella conversion delle maschere della Decathlon in maschere per respirazione di emergenza coronavirus

La Dallara, per supportare chi continua ad affrontare l’emergenza causata dalla diffusione di #COVID19, si è fatta promotrice di una iniziativa che vede la collaborazione di aziende della filiera del Motorsport, caratterizzate da innovazione, velocità ed elevato contenuto tecnologico.

Infatti, per far fronte alla penuria di maschere ospedaliere C-PAP per terapia sub-intensiva, Dallara ha messo in contatto la Isinnova, azienda bresciana che stava già disegnando valvole per respiratori necessari alla trasformazione di maschere da sub, con Roboze, azienda americana con sede a Bari, nostra fornitrice di macchine per la stampa 3D.

In questo momento l’unione di intenti puo’ fare la differenza, Aziende abituate a lavorare insieme con velocita’ possono riconvertire molto rapidamente le produzioni per aiutare gli ospedali e tutti coloro che hanno bisogno in questo periodo di grande difficoltà.

In soli due giorni Roboze ha prodotto e consegnato 160 valvole che aiuteranno a migliorare la respirazione di altrettanti pazienti ospedalizzati colpiti da #Covid19.

LEGGI ANCHE: Servizi residenziali e assistenza domiciliare: anche la cooperazione sociale in prima linea contro il Coronavirus. INTERVISTA a Paola Basoni (Proges)