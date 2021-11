Da “Oliva Stampe Antiche” in strada al Duomo una vetrina dedicata all’Arma dei Carabinieri

Il Comando Provinciale Carabinieri di Parma, in occasione della Giornata delle Forze Armate e dell’Unità d’Italia, per dare maggiore risalto alla ricorrenza, dal 4 al 7 novembre, espone all’interno della vetrina di un negozio storico del centro cittadino uniformi ed oggettistica d’epoca dell’Arma.

L’iniziativa, già promossa negli anni passati vuole evidenziare il ruolo che i Carabinieri hanno avuto nel tempo, sotto il profilo dell’impegno per la sicurezza e la vicinanza con la popolazione. In strada Duomo, da “Oliva Stampe Antiche”, è possibile osservare, oltre alle uniformi ed oggettistica d’epoca, copia delle Regie Patenti del 1814, che hanno sancito la nascita dell’Arma dei Carabinieri e, le riproduzioni grafiche delle prima pagine della “La Domenica del Corriere” dedicate agli avvenimenti in cui vengono immortale le gesta dei militari.

I Carabinieri di Parma ringraziano, per la disponibilità dello spazio espositivo, lo storico negozio Oliva.

In occasione della ricorrenza la facciata Palazzo Ducale, lato viale Piacenza, sede del Comando Provinciale si “trasforma” in una grande bandiera tricolore fatta di luci.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma