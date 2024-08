Dal 31 agosto la quarta edizione di “Scorre – Il Festival”, musica live, mostre, presentazioni e convegni lungo il Po

Cresce l’attesa per la 4ª edizione di Scorre – Il Festival, che si terrà dal 31 agosto al 22 settembre nelle province di Parma, Ferrara e Reggio Emilia. La rassegna itinerante, attraverso musica live, mostre, presentazioni e convegni, valorizza la bellezza del paesaggio naturalistico e la cultura del territorio fluviale del Po.

Tra i protagonisti di questa edizione Raf, Cristina D’avena, Gio Evan, Orchestra Toscanini Next, Giuseppina Torre, Gherardo Colombo, Riccardo Varini, Duilio Pizzocchi e Andrea Vasumi.



Gli eventi in programma condividono l’obiettivo di promuovere l’aggregazione dei cittadini in un’atmosfera festosa e culturale e di sensibilizzare il pubblico su tematiche attuali, immergendosi nella bellezza dei paesaggi del fiume Po. Attraverso la valorizzazione del territorio fluviale e delle sue caratteristiche paesaggistiche naturali, il festival promuove una maggiore consapevolezza e considerazione delle risorse ambientali, incoraggiando il coinvolgimento dei cittadini nelle attività culturali, sociali e turistiche del territorio padano.



SCORRE – IL FESTIVAL inizierà il 31 agosto al Circolo Nautico di Sissa Trecasali (Parma) in riva al Po con l’inaugurazione della mostra fotografica “A Po” di Riccardo Varini, curata dallo stesso autore (inizio alle 18 – ingresso gratuito). La serata continuerà presso l’area Lo Storione con “Musiche verdiane e da film”, il concerto dell’Orchestra Arturo Toscanini Next (inizio concerto alle 21 – ingresso gratuito con posti a sedere).



Il giorno seguente, 1 settembre, sempre presso Area Lo Storione ci sarà il concerto all’alba di Manuela Priori e Luca Di Luzio Duo (inizio concerto alle 18.45). Alle 18 invece, al Circolo Nautico, ci sarà la possibilità di visitare “A Po”, la mostra del fotografo Riccardo Varini.



Info e programma: direzione@scorre.it.