Dal 5 agosto arrivano i nuovi biglietti Tep con QR code

È in arrivo una novità nel sistema di validazione dei biglietti TEP. A partire dal 5 agosto, saranno in distribuzione i nuovi biglietti con tecnologia QR code, che andranno a sostituire quelli vecchi a banda magnetica.

I nuovi titoli permetteranno di sfruttare tutte le funzioni disponibili sui validatori verdi, attualmente in uso per il pagare la corsa a bordo con carta di credito e abilitati anche alla validazione dei biglietti. Nella parte inferiore di questi dispositivi, infatti, è già attivo un lettore di QR code da utilizzare per la scansione dei codici sui nuovi tagliandi. Il sistema sarà adottato in modo analogo in tutte le città della regione Emilia-Romagna.

COME FUNZIONA?

Per validare i nuovi biglietti basterà avvicinare il QR code al lettore tenendolo sotto il fascio luminoso, a qualche centimetro di distanza dalla validatrice. Quando sul display si accende la luce verde, il titolo di viaggio è validato.

Chi viaggia in compagnia di altre persone potrà utilizzare come in passato i biglietti multicorse. Sarà sufficiente premere l’icona sul display che indica la volontà di aggiungere più passeggeri, scansionare il biglietto e selezionare il numero di persone desiderato. Le validatrici dispongono di una funzione di sicurezza che impedisce validazioni consecutive indesiderate. Nessun rischio, dunque, anche se non si è rapidi nel convalidare e si tiene il biglietto sotto il lettore più a lungo del necessario.

Un’altra novità è che sul retro dei nuovi biglietti non apparirà più la timbrata. Non sarà più necessario, pertanto, leggere scritte troppo piccole o interpretare timbrate poco leggibili quando l’inchiostro si sta esaurendo. Per leggere l’orario di scadenza e l’eventuale disponibilità di corse residue sarà sufficiente premere il tasto di richiesta informazioni sul validatore e avvicinare di nuovo il biglietto al lettore per avere tutte le informazioni sul display. Nelle prossime settimane, in ogni caso, saranno disponibili altri strumenti digitali, utilizzabili da telefonino, per verificare i biglietti comodamente anche da casa.

I VECCHI BIGLIETTI

A bordo dei bus di Parma e provincia sono attualmente disponibili sia le nuove validatrici verdi che quelle vecchie utilizzate finora per timbrare i biglietti a banda magnetica. Queste ultime saranno progressivamente dismesse. Dove ancora disponibili, saranno comunque utilizzabili con i vecchi titoli di viaggio fino al 30 di settembre. Chi non avrà esaurito i vecchi tagliandi entro quella data, in ogni caso, non rischierà di perderli: c’è tempo fino al 20 dicembre per sostituirli con quelli nuovi nelle biglietterie TEP o presso le rivendite dell’intera provincia (edicole, tabaccherie, negozi aderenti all’iniziativa) senza costi aggiuntivi. Il cambio sarà possibile anche presso il Punto mobile, la biglietteria mobile TEP che dal 10 agosto al 14 settembre sarà attiva in molti comuni del territorio per agevolare la sottoscrizione degli abbonamenti. Il consiglio, in ogni caso, è di non aspettare l’ultimo minuto per sostituire i vecchi titoli, ma di ritirare fin da questo mese quelli nuovi per evitare dimenticanze.

UN PASSO AVANTI PER L’AMBIENTE

I nuovi biglietti QR code rappresentano un passo avanti verso la sostenibilità ambientale. Con l’eliminazione della banda magnetica in PVC e la riduzione dell’uso di toner per inchiostro, si risparmieranno ogni anno 176 km di strisce in PVC e circa 79 kg di inchiostro in toner. Questa iniziativa contribuirà quindi alla riduzione dell’impatto ambientale dei servizi di trasporto pubblico.

Nelle prime settimane di attivazione del nuovo sistema, saranno presenti a rotazione su tutte le linee assistenti TEP, riconoscibili grazie a pettorine arancioni, per dare aiuto ai passeggeri alle prese con il nuovo sistema e per fornire tutte le informazioni necessarie.

Tutti i dettagli sono disponibili anche sul sito www.tep.pr.it.