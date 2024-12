Dal Capodanno fino alla Befana nuovi spettacoli a Tutti Matti sotto Zero, in Cittadella

Prosegue, arricchendosi di nuovi appuntamenti, la decima edizione di Tutti Matti sotto Zero 2024/25 che illumina i giorni delle feste natalizie con un rinnovato programma di spettacoli di circo contemporaneo nel Parco della Cittadella.



Nel weekend MagdaClan Circo, sotto il suo splendido tendone, presenta “Eccezione n.14”, per il pubblico di tutte le età a partire dai 5 anni (mercoledì 1 gennaio alle 17). Sul palco Giulio Lanfranco, Elena Bosco, Davide De Bardi, Margherita Mischitelli, Antonio Carcassi, Achille Zoni, Giulia Emma Tortorici, danno origine ad un sapiente mix tra corpi acrobatici e musica dal vivo: un viaggio nell’universo poetico di MagdaClan Circo, in cui tutto ha inizio con un caffè che genera un sorprendente effetto domino, giocando con ironia a sfidare le leggi della fisica.

Anche il Capodanno sarà all’insegna del circo e della musica di MagdaClan con una serata che prenderà il via alle 22.30 con lo spettacolo “Eccezione n.14” (biglietti online e sul posto dalle 21.30); a seguire (incluso nel costo del biglietto), il pubblico sarà coinvolto nel brindisi di mezzanotte.

I festeggiamenti proseguiranno poi con la musica di Rip & Tix (dj-set): un duo di veterani della drum’n’bass, riportati in vita dal MagdaClan attraverso un rituale voodoo appositamente per la festa di Capodanno a Parma; un dj-set a quattro mani su ritmi jungle e bassline per far esplodere il tendone (ingresso libero al djset dalle 00.30).



A gennaio un nuovo spettacolo: un cabaret in cui la musica incontra l’acrobatica, la giocoleria e il clown: dal 4 al 6 gennaio MagdaClan presenta una nuova creazione pensata ad hoc per il weekend della Befana a Parma.

“Magda vien di notte” è uno spettacolo per tutti a partire dai 5 anni di età, con in scena Giorgio Bertolotti, Romina Concha Madrid, Alessandro Maida, Giorgia Russo, Daniele Sorisi, Flavio Cortese.

Tra i rifiuti e gli avanzi delle feste natalizie una persona senza più dimora e possedimenti, improvvisa un prodigioso circo, che per sconfiggere la solitudine farà nascere dalle macerie e dall’immondizia. Dai resti del Natale infatti creerà acrobate, e dalle loro costole, equilibristi, forgerà giocolieri e domerà musicisti, in un susseguirsi di numeri e apparizioni sorprendenti (sabato 4 gennaio alle 20.30, domenica 5 gennaio alle 17, lunedì 6 gennaio alle 17).



I biglietti sono in vendita online (www.grandcircushotel.it), gli ultimi sono sempre in vendita sul posto da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.



Il Festival è realizzato da Grand Circus Hotel APS, in collaborazione con Teatro Necessario Circo, centro nazionale di produzione di circo contemporaneo, con il contributo e il sostegno di Ministero della Cultura, Comune di Parma, Comune di Busseto e di Fondazione Cariparma e Fondazione Nuovi Mecenati. Sponsor è Conad che, grazie al suo contributo, permette alle persone e alle famiglie che possiedono le carte fedeltà un accesso agevolato agli spettacoli; main partner tecnico è Iren che anche in questa edizione illumina gli spettacoli e dà energia al Festival; partner tecnici sono Mac24 e Sebach.