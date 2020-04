Dal Presidente Rossi: “Buon lavoro a Daffadà! Parma rafforza la sua presenza in Regione”

Il Presidente della Provincia Diego Rossi esprime la sua soddisfazione per l’arrivo in Consiglio Regionale di un nuovo consigliere proveniente dal Parmense: Matteo Daffadà, che inizia proprio oggi la sua attività a Bologna.

“Il Parmense rafforza la sua presenza in Regione: con Daffadà abbiamo altri tre Consiglieri: Occhi, Rainieri e Iotti e un Assessore, Barbara Lori, con deleghe importanti come Montagna, Programmazione territoriale e Pari opportunità – ricorda il Presidente Rossi – E’ dunque un passaggio positivo per tutto il territorio di Parma e della sua provincia, che vede aumentare il suo peso e la sua rappresentanza. Auguriamo buon lavoro a Matteo Daffadà, che conosciamo bene per avere condiviso con lui un lungo cammino amministrativo a Borgo Val di Taro, e che sappiamo saprà dare un contributo di passione e competenza. Inoltre, provenendo dalla montagna, insieme all’Assessore Lori potrà portare maggiormente all’attenzione queste aree. Da parte nostra riconfermiamo la piena disponibilità della Provincia a sviluppare sempre più una proficua collaborazione con la Regione, nell’interesse del nostro territorio.”